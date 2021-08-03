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"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة شاغرة.. هذه شروطها

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى "مدير التطوع".

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على الشهادة الجامعية، ولديه خبرة في مجال التطوع، ومسجلاً في منصة العمل التطوعي، ومتفرغاً للعمل "فترتين" صباحية ومسائية، بمعدل ثمان ساعات يومياً، على أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأكدت الجمعية في إعلانها أن آخر يوم لاستلام طلبات التوظيف هو 10/ 8/ 2021م.

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"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة شاغرة.. هذه شروطها
سبق

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى "مدير التطوع".

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على الشهادة الجامعية، ولديه خبرة في مجال التطوع، ومسجلاً في منصة العمل التطوعي، ومتفرغاً للعمل "فترتين" صباحية ومسائية، بمعدل ثمان ساعات يومياً، على أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأكدت الجمعية في إعلانها أن آخر يوم لاستلام طلبات التوظيف هو 10/ 8/ 2021م.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
07:06 PM

"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة شاغرة.. هذه شروطها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى "مدير التطوع".

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على الشهادة الجامعية، ولديه خبرة في مجال التطوع، ومسجلاً في منصة العمل التطوعي، ومتفرغاً للعمل "فترتين" صباحية ومسائية، بمعدل ثمان ساعات يومياً، على أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأكدت الجمعية في إعلانها أن آخر يوم لاستلام طلبات التوظيف هو 10/ 8/ 2021م.

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