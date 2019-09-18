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مدير الشؤون الإسلامية بمكة يزور المسنين النزلاء بدار الرعاية الاجتماعية

ضمن البرنامج التفاعلي لليوم الوطني الـ89 الذي دشنه أمير المنطقة

قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم الخامري، اليوم بزيارة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن البرنامج التفاعلي للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 الذي أطلقه الفرع، ودشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أمس الثلاثاء.

وكان في استقبال الدكتور "الخامري" لدى وصوله لدار الرعاية الاجتماعية مدير الدار مجدي الثقفي. وقد اطمأن على النزلاء المسنين، وقام بتوزيع الهدايا عليهم، وأخذ صورة تذكارية معهم.

من جانبهم، عبَّر عدد من النزلاء عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هذه الدولة المباركة من عناية واهتمام بدور الرعاية.

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مدير الشؤون الإسلامية بمكة يزور المسنين النزلاء بدار الرعاية الاجتماعية
سبق

قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم الخامري، اليوم بزيارة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن البرنامج التفاعلي للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 الذي أطلقه الفرع، ودشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أمس الثلاثاء.

وكان في استقبال الدكتور "الخامري" لدى وصوله لدار الرعاية الاجتماعية مدير الدار مجدي الثقفي. وقد اطمأن على النزلاء المسنين، وقام بتوزيع الهدايا عليهم، وأخذ صورة تذكارية معهم.

من جانبهم، عبَّر عدد من النزلاء عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هذه الدولة المباركة من عناية واهتمام بدور الرعاية.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
08:37 PM

مدير الشؤون الإسلامية بمكة يزور المسنين النزلاء بدار الرعاية الاجتماعية

ضمن البرنامج التفاعلي لليوم الوطني الـ89 الذي دشنه أمير المنطقة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم الخامري، اليوم بزيارة دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن البرنامج التفاعلي للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 الذي أطلقه الفرع، ودشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أمس الثلاثاء.

وكان في استقبال الدكتور "الخامري" لدى وصوله لدار الرعاية الاجتماعية مدير الدار مجدي الثقفي. وقد اطمأن على النزلاء المسنين، وقام بتوزيع الهدايا عليهم، وأخذ صورة تذكارية معهم.

من جانبهم، عبَّر عدد من النزلاء عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هذه الدولة المباركة من عناية واهتمام بدور الرعاية.

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