المكسيك: وفيات فيروس كورونا ترتفع إلى 28510 وتتجاوز إسبانيا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 231 ألفًا و770

سجلت وزارة الصحة في المكسيك 5681 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و741 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 231 ألفًا و770 والوفيات إلى 28510 حالات.

وبذلك يتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس في المكسيك نظيره في إسبانيا التي بلغ إجمالي عدد المتوفين لديها يوم الأربعاء 28363 وفقًا لإحصاء أعدته "رويترز".