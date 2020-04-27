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"هدف": تسجيل السعوديين ذوي الأجور "من 3200 ريال" بمبادرة دعم التوظيف

حرصاً من الصندوق على دعم وتمكين القطاع الخاص في كل مناطق المملكة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن إتاحة تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بشكل استثنائي وبأثر رجعي من بداية شهر يوليو 2019 وحتى 27 أبريل 2020؛ حرصاً من الصندوق على دعم وتمكين القطاع الخاص في كل مناطق المملكة، ورفع مستوى استقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونياً في مبادرة دعم التوظيف، وذلك لمدة 13 يوماً "حتى تاريخ 10 مايو 2020" للاستفادة من دعم الصندوق من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

ويمكن للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي" فقط.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس "كورونا".

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين جرى توظيفهم في كل منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

هدف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": تسجيل السعوديين ذوي الأجور "من 3200 ريال" بمبادرة دعم التوظيف
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن إتاحة تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بشكل استثنائي وبأثر رجعي من بداية شهر يوليو 2019 وحتى 27 أبريل 2020؛ حرصاً من الصندوق على دعم وتمكين القطاع الخاص في كل مناطق المملكة، ورفع مستوى استقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونياً في مبادرة دعم التوظيف، وذلك لمدة 13 يوماً "حتى تاريخ 10 مايو 2020" للاستفادة من دعم الصندوق من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

ويمكن للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي" فقط.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس "كورونا".

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين جرى توظيفهم في كل منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:09 PM

"هدف": تسجيل السعوديين ذوي الأجور "من 3200 ريال" بمبادرة دعم التوظيف

حرصاً من الصندوق على دعم وتمكين القطاع الخاص في كل مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن إتاحة تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف بشكل استثنائي وبأثر رجعي من بداية شهر يوليو 2019 وحتى 27 أبريل 2020؛ حرصاً من الصندوق على دعم وتمكين القطاع الخاص في كل مناطق المملكة، ورفع مستوى استقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونياً في مبادرة دعم التوظيف، وذلك لمدة 13 يوماً "حتى تاريخ 10 مايو 2020" للاستفادة من دعم الصندوق من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل "طاقات" عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

ويمكن للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و15 ألف ريال المسجلين لديها من تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي" فقط.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس "كورونا".

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين جرى توظيفهم في كل منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

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