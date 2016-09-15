النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تواصل جهودها للحدِّ من خطر آفة دودة الحشد الخريفية ومنع انتقالها للمملكة

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، برنامجاً تدريبياً للإجراءات الاحترازية لمنع دخول وانتشار دودة الحشد الخريفية بالمملكة، وذلك يوم الاثنين ٩ سبتمبر ولمدة ٣ أيام في مدينة الطائف.

وهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف الأخصائيين الزراعيين وأخصائيي مكافحة الآفات الزراعية والمتخصصين في المحاجر، بدودة الحشد الخريفية، وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالآفة ومخاطرها وسلوكها الحيوي والأضرار المستببة بها، وتوضيح الخطوط العامة المتعلقة بإنتاج الأعداء الحيوية وطريقة استخدامها ضد دودة الحشد وتقييم فاعليتها، إضافة إلى تدريب المشاركين على الخطوات الأساسية لتحليل مخاطر الآفات وتقدير خطورة تلك الدودة على الثروة الزراعية بالمملكة، وبيان مجهودات "الفاو" في مكافحة الآفة وتجارب الدول التي استطاعت التعامل معها بنجاح، والطرق المتبعة للتصدي لها.

يُذكر أن هذه الحشرة تعيش في المناطق الحارة، ولها قدرة كبيرة على تدمير المحاصيل، واجتاحت حتى الآن قرابة 40 بلداً، وتتغذى على أكثر من 80 محصولاً من بينها: الأرز، والسيرغوم (الذرة الرفيعة)، والدُّخن، وقصب السكر، ومحاصيل الخضراوات والقطن، وتعد الذرة وجبتها المفضلة.

ووجهت منظمة (الفاو) نصائح عدة للمزارعين عن كيفية الوقاية منها، كزراعة الذرة مع محاصيل أخرى مثل الكاسافا أو البطاطا الحلوة، وتجنب الزراعة المتأخرة، والتقاط وقتل البيوض واليرقات الموجودة على أوراق نبات الذرة، ورش الذرة المصابة بالمبيدات النباتية (المستخدم فيها نبات النيم أو أي نبات آخر)، إضافة إلى وضع الرماد أو التربة أو الرمال في قلب النبتة (الذي تقتات عليه الدودة)، وحماية وتشجيع وجود العوامل البيولوجية الطبيعية التي تحمي النباتات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تواصل جهودها للحدِّ من خطر آفة دودة الحشد الخريفية ومنع انتقالها للمملكة
سبق

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، برنامجاً تدريبياً للإجراءات الاحترازية لمنع دخول وانتشار دودة الحشد الخريفية بالمملكة، وذلك يوم الاثنين ٩ سبتمبر ولمدة ٣ أيام في مدينة الطائف.

وهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف الأخصائيين الزراعيين وأخصائيي مكافحة الآفات الزراعية والمتخصصين في المحاجر، بدودة الحشد الخريفية، وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالآفة ومخاطرها وسلوكها الحيوي والأضرار المستببة بها، وتوضيح الخطوط العامة المتعلقة بإنتاج الأعداء الحيوية وطريقة استخدامها ضد دودة الحشد وتقييم فاعليتها، إضافة إلى تدريب المشاركين على الخطوات الأساسية لتحليل مخاطر الآفات وتقدير خطورة تلك الدودة على الثروة الزراعية بالمملكة، وبيان مجهودات "الفاو" في مكافحة الآفة وتجارب الدول التي استطاعت التعامل معها بنجاح، والطرق المتبعة للتصدي لها.

يُذكر أن هذه الحشرة تعيش في المناطق الحارة، ولها قدرة كبيرة على تدمير المحاصيل، واجتاحت حتى الآن قرابة 40 بلداً، وتتغذى على أكثر من 80 محصولاً من بينها: الأرز، والسيرغوم (الذرة الرفيعة)، والدُّخن، وقصب السكر، ومحاصيل الخضراوات والقطن، وتعد الذرة وجبتها المفضلة.

ووجهت منظمة (الفاو) نصائح عدة للمزارعين عن كيفية الوقاية منها، كزراعة الذرة مع محاصيل أخرى مثل الكاسافا أو البطاطا الحلوة، وتجنب الزراعة المتأخرة، والتقاط وقتل البيوض واليرقات الموجودة على أوراق نبات الذرة، ورش الذرة المصابة بالمبيدات النباتية (المستخدم فيها نبات النيم أو أي نبات آخر)، إضافة إلى وضع الرماد أو التربة أو الرمال في قلب النبتة (الذي تقتات عليه الدودة)، وحماية وتشجيع وجود العوامل البيولوجية الطبيعية التي تحمي النباتات.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
02:17 PM

"البيئة" تواصل جهودها للحدِّ من خطر آفة دودة الحشد الخريفية ومنع انتقالها للمملكة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,646

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، برنامجاً تدريبياً للإجراءات الاحترازية لمنع دخول وانتشار دودة الحشد الخريفية بالمملكة، وذلك يوم الاثنين ٩ سبتمبر ولمدة ٣ أيام في مدينة الطائف.

وهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف الأخصائيين الزراعيين وأخصائيي مكافحة الآفات الزراعية والمتخصصين في المحاجر، بدودة الحشد الخريفية، وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بالآفة ومخاطرها وسلوكها الحيوي والأضرار المستببة بها، وتوضيح الخطوط العامة المتعلقة بإنتاج الأعداء الحيوية وطريقة استخدامها ضد دودة الحشد وتقييم فاعليتها، إضافة إلى تدريب المشاركين على الخطوات الأساسية لتحليل مخاطر الآفات وتقدير خطورة تلك الدودة على الثروة الزراعية بالمملكة، وبيان مجهودات "الفاو" في مكافحة الآفة وتجارب الدول التي استطاعت التعامل معها بنجاح، والطرق المتبعة للتصدي لها.

يُذكر أن هذه الحشرة تعيش في المناطق الحارة، ولها قدرة كبيرة على تدمير المحاصيل، واجتاحت حتى الآن قرابة 40 بلداً، وتتغذى على أكثر من 80 محصولاً من بينها: الأرز، والسيرغوم (الذرة الرفيعة)، والدُّخن، وقصب السكر، ومحاصيل الخضراوات والقطن، وتعد الذرة وجبتها المفضلة.

ووجهت منظمة (الفاو) نصائح عدة للمزارعين عن كيفية الوقاية منها، كزراعة الذرة مع محاصيل أخرى مثل الكاسافا أو البطاطا الحلوة، وتجنب الزراعة المتأخرة، والتقاط وقتل البيوض واليرقات الموجودة على أوراق نبات الذرة، ورش الذرة المصابة بالمبيدات النباتية (المستخدم فيها نبات النيم أو أي نبات آخر)، إضافة إلى وضع الرماد أو التربة أو الرمال في قلب النبتة (الذي تقتات عليه الدودة)، وحماية وتشجيع وجود العوامل البيولوجية الطبيعية التي تحمي النباتات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,499
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,258

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة