النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 65 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 82 خلال الـ24 ساعة الماضية

لاجئ سوري يتسبب بسجن وزيرة دنماركية سابقة

بتهمة "التفنّن" في التنكيل بمهاجرين وطالبي لجوء

بسبب لاجيء سوري، قضت محكمة الإقالة والعزل، على وزيرة الهجرة والاستيعاب الدنماركية السابقة إنغر ستويبرغ البالغة 48 عاماً، الاثنين، بالسجن 60 يوماً.

جاء ذلك، عقاباً عن تهم كان مفتاحها شكوى تقدم بها سوري اسمه "النور علوان" وعمره "26 سنة"، فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته ريماز الكيال البالغة وقتها 17 عاماً، ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال أربعة أشهر، مع أنها كانت حاملًا.


الحكم الذي استغربته إنغر ستويبرغ، في معرض الدفع ببراءتها أمس في مؤتمر صحافي عقدته، جاء تتويجاً لآخر أصدرته المحكمة العريقة نفسها قبل عامين، وبموجبه أقالوها من المنصب الذي شغلته أربعة أعوام.

ثم حاكموها بدءاً من سبتمبر الماضي بتهمة يمكن وصفها بأنها "التفنن" في التنكيل بمهاجرين وطالبي لجوء، معظمهم سوريون وبعضهم عراقيون، فانتهكت بسياستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ لأن الوزيرة التي تزوجت في 2008 من ناشر صحيفة Berlingske اليومية، وبعد أربع سنوات فرّق بينهما الطلاق بلا أبناء، كانت تفصل الأزواج عن بعضهم، ولو كان برفقتهم أطفال.

الوزيرة السابقة، من حزب فينستري اليميني، الذي بسببه اعتمدت سياسة متشددة وغير إنسانية مع المهاجرين، بدأتها بعد ثلاثة أشهر من تسلمها في 2015 لمنصبها، بنشر إعلانات بالعربية والإنجليزية في أربع صحف لبنانية، وبعشر لغات أخرى في مراكز استقبال طالبي اللجوء، وفي حسابات للوزارة بمواقع التواصل، وأثار مضمونها انتقادات حادة بالداخل والخارج.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لاجئ سوري يتسبب بسجن وزيرة دنماركية سابقة
سبق

بسبب لاجيء سوري، قضت محكمة الإقالة والعزل، على وزيرة الهجرة والاستيعاب الدنماركية السابقة إنغر ستويبرغ البالغة 48 عاماً، الاثنين، بالسجن 60 يوماً.

جاء ذلك، عقاباً عن تهم كان مفتاحها شكوى تقدم بها سوري اسمه "النور علوان" وعمره "26 سنة"، فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته ريماز الكيال البالغة وقتها 17 عاماً، ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال أربعة أشهر، مع أنها كانت حاملًا.


الحكم الذي استغربته إنغر ستويبرغ، في معرض الدفع ببراءتها أمس في مؤتمر صحافي عقدته، جاء تتويجاً لآخر أصدرته المحكمة العريقة نفسها قبل عامين، وبموجبه أقالوها من المنصب الذي شغلته أربعة أعوام.

ثم حاكموها بدءاً من سبتمبر الماضي بتهمة يمكن وصفها بأنها "التفنن" في التنكيل بمهاجرين وطالبي لجوء، معظمهم سوريون وبعضهم عراقيون، فانتهكت بسياستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ لأن الوزيرة التي تزوجت في 2008 من ناشر صحيفة Berlingske اليومية، وبعد أربع سنوات فرّق بينهما الطلاق بلا أبناء، كانت تفصل الأزواج عن بعضهم، ولو كان برفقتهم أطفال.

الوزيرة السابقة، من حزب فينستري اليميني، الذي بسببه اعتمدت سياسة متشددة وغير إنسانية مع المهاجرين، بدأتها بعد ثلاثة أشهر من تسلمها في 2015 لمنصبها، بنشر إعلانات بالعربية والإنجليزية في أربع صحف لبنانية، وبعشر لغات أخرى في مراكز استقبال طالبي اللجوء، وفي حسابات للوزارة بمواقع التواصل، وأثار مضمونها انتقادات حادة بالداخل والخارج.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
03:34 PM

لاجئ سوري يتسبب بسجن وزيرة دنماركية سابقة

بتهمة "التفنّن" في التنكيل بمهاجرين وطالبي لجوء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,390

بسبب لاجيء سوري، قضت محكمة الإقالة والعزل، على وزيرة الهجرة والاستيعاب الدنماركية السابقة إنغر ستويبرغ البالغة 48 عاماً، الاثنين، بالسجن 60 يوماً.

جاء ذلك، عقاباً عن تهم كان مفتاحها شكوى تقدم بها سوري اسمه "النور علوان" وعمره "26 سنة"، فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته ريماز الكيال البالغة وقتها 17 عاماً، ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال أربعة أشهر، مع أنها كانت حاملًا.


الحكم الذي استغربته إنغر ستويبرغ، في معرض الدفع ببراءتها أمس في مؤتمر صحافي عقدته، جاء تتويجاً لآخر أصدرته المحكمة العريقة نفسها قبل عامين، وبموجبه أقالوها من المنصب الذي شغلته أربعة أعوام.

ثم حاكموها بدءاً من سبتمبر الماضي بتهمة يمكن وصفها بأنها "التفنن" في التنكيل بمهاجرين وطالبي لجوء، معظمهم سوريون وبعضهم عراقيون، فانتهكت بسياستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ لأن الوزيرة التي تزوجت في 2008 من ناشر صحيفة Berlingske اليومية، وبعد أربع سنوات فرّق بينهما الطلاق بلا أبناء، كانت تفصل الأزواج عن بعضهم، ولو كان برفقتهم أطفال.

الوزيرة السابقة، من حزب فينستري اليميني، الذي بسببه اعتمدت سياسة متشددة وغير إنسانية مع المهاجرين، بدأتها بعد ثلاثة أشهر من تسلمها في 2015 لمنصبها، بنشر إعلانات بالعربية والإنجليزية في أربع صحف لبنانية، وبعشر لغات أخرى في مراكز استقبال طالبي اللجوء، وفي حسابات للوزارة بمواقع التواصل، وأثار مضمونها انتقادات حادة بالداخل والخارج.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة