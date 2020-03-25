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"بومبيو": اتفقت والأمير محمد بن سلمان على التعاون لصد كورونا واستقرار أسواق الطاقة

أعرب عن امتنانه للشراكة السعودية في مواجهة تهديدات النظام الإيراني

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عبر تغريدة له في منصة "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شأن فيروس كورونا.

وأضاف "بومبيو" بأنه اتفق مع ولي العهد السعودي على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معًا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.

وشدَّد "بومبيو" قائلاً: "ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني".

يُذكر أن السعودية تعقد غدًا قمة عبر الإنترنت لقادة مجموعة العشرين بشأن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد وزير الخارجية الأمريكي ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بومبيو": اتفقت والأمير محمد بن سلمان على التعاون لصد كورونا واستقرار أسواق الطاقة
سبق

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عبر تغريدة له في منصة "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شأن فيروس كورونا.

وأضاف "بومبيو" بأنه اتفق مع ولي العهد السعودي على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معًا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.

وشدَّد "بومبيو" قائلاً: "ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني".

يُذكر أن السعودية تعقد غدًا قمة عبر الإنترنت لقادة مجموعة العشرين بشأن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كورونا المستجد.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:25 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:43 PM

"بومبيو": اتفقت والأمير محمد بن سلمان على التعاون لصد كورونا واستقرار أسواق الطاقة

أعرب عن امتنانه للشراكة السعودية في مواجهة تهديدات النظام الإيراني

A A A
محمد البقمي - الرياض
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3,042

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عبر تغريدة له في منصة "تويتر" إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في شأن فيروس كورونا.

وأضاف "بومبيو" بأنه اتفق مع ولي العهد السعودي على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معًا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.

وشدَّد "بومبيو" قائلاً: "ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني".

يُذكر أن السعودية تعقد غدًا قمة عبر الإنترنت لقادة مجموعة العشرين بشأن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كورونا المستجد.

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