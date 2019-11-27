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شاهد كيف تزين "برج خليفة" احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان للإمارات

تزيّن برج خليفة بألوان العلم السعودي احتفاء بزيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد تلك الزيارة هي الثانية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات خلال نحو عام؛ حيث زار الإمارات يوم 22 نوفمبر من العام الماضي.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.

برج خليفة الأمير محمد بن سلمان زيارة ولي العهد للإمارات 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد كيف تزين "برج خليفة" احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان للإمارات
سبق

تزيّن برج خليفة بألوان العلم السعودي احتفاء بزيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد تلك الزيارة هي الثانية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات خلال نحو عام؛ حيث زار الإمارات يوم 22 نوفمبر من العام الماضي.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
06:54 PM

شاهد كيف تزين "برج خليفة" احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان للإمارات

A A A
خالد الشاماني - الرياض
4
3,041

تزيّن برج خليفة بألوان العلم السعودي احتفاء بزيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد تلك الزيارة هي الثانية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات خلال نحو عام؛ حيث زار الإمارات يوم 22 نوفمبر من العام الماضي.

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.

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