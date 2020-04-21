النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ساما" تحدّد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل و"سريع" خلال رمضان وإجازة العيد

إلحاقاً بتعليمات المؤسسة حول تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة

حدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك إجازة عيد الفطر للعام الجاري 1441هـ، وإلحاقاً بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة.

وأوضحت المؤسسة في تعميم لها، أن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة (العاشرة) صباحاً حتى الساعة (الثانية) مساءً، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

بينما تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل خلال الفترة من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الرابعة) مساءً، وفقاً لتقدير مراكز التحويل، على ألّا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن (5) ساعات يومياً، وأن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.. فيما حددت بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس ٢٨ / ٩ / ١٤٤١هـ الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م (حسب تقويم أم القرى)، مؤكدة في هذا الصدد؛ على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، بينت مؤسسة النقد؛ أن أوقات عمل نظام "سريع" خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.. فيما ينتهي عمل النظام خلال شهر رمضان الكريم بنهاية عمل يوم الخميس 28 / 9 / 1441هـ الموافق 21 / 5 / 2020م، على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء 3 / 10 / 1441هـ الموافق 26 / 5 / 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.

مؤسسة النقد السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ساما" تحدّد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل و"سريع" خلال رمضان وإجازة العيد
سبق

حدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك إجازة عيد الفطر للعام الجاري 1441هـ، وإلحاقاً بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة.

وأوضحت المؤسسة في تعميم لها، أن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة (العاشرة) صباحاً حتى الساعة (الثانية) مساءً، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

بينما تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل خلال الفترة من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الرابعة) مساءً، وفقاً لتقدير مراكز التحويل، على ألّا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن (5) ساعات يومياً، وأن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.. فيما حددت بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس ٢٨ / ٩ / ١٤٤١هـ الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م (حسب تقويم أم القرى)، مؤكدة في هذا الصدد؛ على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، بينت مؤسسة النقد؛ أن أوقات عمل نظام "سريع" خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.. فيما ينتهي عمل النظام خلال شهر رمضان الكريم بنهاية عمل يوم الخميس 28 / 9 / 1441هـ الموافق 21 / 5 / 2020م، على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء 3 / 10 / 1441هـ الموافق 26 / 5 / 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:05 PM
اخر تعديل
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:26 PM

"ساما" تحدّد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل و"سريع" خلال رمضان وإجازة العيد

إلحاقاً بتعليمات المؤسسة حول تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
10,427

حدّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك إجازة عيد الفطر للعام الجاري 1441هـ، وإلحاقاً بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة.

وأوضحت المؤسسة في تعميم لها، أن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة (العاشرة) صباحاً حتى الساعة (الثانية) مساءً، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

بينما تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل خلال الفترة من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الرابعة) مساءً، وفقاً لتقدير مراكز التحويل، على ألّا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن (5) ساعات يومياً، وأن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.. فيما حددت بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس ٢٨ / ٩ / ١٤٤١هـ الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م (حسب تقويم أم القرى)، مؤكدة في هذا الصدد؛ على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، بينت مؤسسة النقد؛ أن أوقات عمل نظام "سريع" خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.. فيما ينتهي عمل النظام خلال شهر رمضان الكريم بنهاية عمل يوم الخميس 28 / 9 / 1441هـ الموافق 21 / 5 / 2020م، على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء 3 / 10 / 1441هـ الموافق 26 / 5 / 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,410
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,864
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز
هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة