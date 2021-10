إبهار عالمي لحلول "الرواد البيئية السعودية" بقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية

قدّمت مشروعاً بعنوان "الإنسان السعودي محور الزراعة الحضرية غير المركزية"

حقّقت مجموعة الرواد البيئية السعودية تفوقاً، بمشاركة قوية دولياً، وقدّمت حلولاً بتقنيات فريدة ومميزة في مسابقة "مختبر مغيرو لعبة النظم الغذائية التابعة لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية"، وذلك في إنجاز مميز نحو استدامة النظام الغذائي العالمي، وذلك من خلال مشروع بعنوان "الإنسان السعودي محور الزراعة الحضرية غير المركزية - إعادة ربط علاقة الإنسان بالأرض، الماء، والغذاء"، (Saudi Arabian Decentralized & Human Centered Urban Farming. Daring to reimagine our relationship with earth، water، and food).

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الرواد عبدالرحمن بن شامخ: هذا الإنجاز تحقق في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اللا متناهي لقطاع التطوير والأعمال، وكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.

وأضاف: يتضح ذلك من خلال رؤية 2030 العملاقة والتي انبثق عنها العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة داخل وخارج مملكتنا الحبيبة، ومنها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لنشر الرقعة الخضراء وخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية.

من ناحيته، قال المدير العام خالد بن يحيى الشريف: مجموعة الرواد هي الوحيدة المشاركة من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وقد تمكنت بفضل الله تعالى من تجاوز جميع المراحل، والوصول للمشاركة في البرنامج الريادي والمسرِّعة العالمية نحو استدامة النظام الغذائي العالمي، للمساهمة بتغيير النظم الغذائية والمائية العالمية في القمة التي عقدت لأول مرة تحت مسمى (قمة الأمم المتحدة للنُظُم الغذائية) (United Nation Food Systems Summit).

وقد تم تقييم مشروع الرواد واختياره من بين أكثر من 505 مشروعات وشركات، وتمكنت الشركة من المشاركة كذلك ضمن الفوج رقم (16) المشارك في قمة الأمم المتحدة للغذاء، والتي عقدت بتاريخ 2021.9.29 والمعني (بالتحكّم في القياسات (التحجيم) - الزراعة البيئية) (Scaling controlled- environment Agriculture).

من عوامل تميز المشروع أنه يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، بتوفير الغذاء الصحي في جميع الأوقات وبتكلفة في متناول الجميع، الأمر الذي سينتج عنه زيادة الناتج المحلي، وتثقيف النشء والشباب، وخلق فرص عمل جديدة، ونشر فكر ريادة الأعمال التعاوني، وتعزيز مستقبل الفرص لرواد الأعمال الزراعيين.