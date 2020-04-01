"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-01
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع.
وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:37 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع.