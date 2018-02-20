شاهد.. الجموع تشيع دراجي جازان ضحايا الحادث المأساوي بأبو عريش

لقوا حتفهم أثناء أداء التدريب في طريق زراعي ضيق

شهدت محافظة أبو عريش حضور جموع غفيرة من المواطنين قبل قليل ، لتوديع جثامين ضحايا الحادث المأساوي الأربعة ، بعدما لقوا حتفهم في حادثٍ مروري أثناء أداء التدريب في طريق زراعي ضيق.

وكان قد كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار بالديوان الملكي، تركي آل الشيخ، أنه سيتم التحقيق في الحادث الذي وقع لدراجي نادي اليرموك ومعرفة أسبابه.

وتفصيلاً؛ قال آل الشيخ: خالص العزاء وصادق المواساة لأسر لاعبي نادي اليرموك للدراجات، ودعواتي للمصابين بالشفاء العاجل، وسيتم التحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه.

وكان قد كشف المتحدث الرسمي باسم شرطة جازان النقيب نايف الحكمي أن الحادثة حظيت بمتابعة مباشرة من قِبل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي، ومدير مرور محافظة أبوعريش.

وقد اتضح من المعاينة الأولية عدم التقيد بقواعد السير والسلامة المنظمة لسير الدراجات، ووجودهم للتدريب على طريق زراعي خارج النادي، والسير على شكل تجمعات من دون إذن مسبق من إدارة المرور والسرعة العالية لقائد المركبة ونتج من الحادث وفاة أربعة من الدراجين.