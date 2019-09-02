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شاهد .. معلم متقاعد يحمل صغيراً سالت دموعه لغياب أبيه بـ "التمهيدي"

حضر كوالد لطالب وعفويته قادته إلى التعامل مع الآخر ومرافقته طيلة اليوم

يعد الأسبوع التمهيدي من أهم الأسابيع الدراسية لطلاب الصف الأول الابتدائي، وقد حرصت وزارة التعليم خلاله على حضور أولياء الأمور مع أبنائهم تشجيعاً لهم، كما بادرت جهات حكومية وخدمية عدة بالسماح لموظفيها بحضور الأيام الأولى للأسبوع التمهيدي وإحضار ما يثبت ذلك من المدرسة.

المعلم المتقاعد صالح؛ الذي حضر بإحدى مدارس شرق مكة أجبرته إنسانيته وعاطفته اللتان تحملان معهما خدمة 30 عاماً معلماً للصفوف الأولية، على أن يبادر إلى أحد الطلاب من الصف الأول الذي لم يستطع والده الحضور بسبب ظروف خاصة؛ حيث شاهد الطفل ودموعه على خده فحمله بين يديه وأكمل به برنامج الأسبوع التمهيدي.

ظل الطالب ملاصقاً للمعلم المتقاعد الذي حضر برفقة ابنه؛ وذلك حتى انتهاء البرنامج وخروج الطالب من المدرسة، في مشهد غير مستغرب على المعلمين، فهم في الأصل آباء قبل أن يكونوا تربويين.

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شاهد .. معلم متقاعد يحمل صغيراً سالت دموعه لغياب أبيه بـ "التمهيدي"
سبق

يعد الأسبوع التمهيدي من أهم الأسابيع الدراسية لطلاب الصف الأول الابتدائي، وقد حرصت وزارة التعليم خلاله على حضور أولياء الأمور مع أبنائهم تشجيعاً لهم، كما بادرت جهات حكومية وخدمية عدة بالسماح لموظفيها بحضور الأيام الأولى للأسبوع التمهيدي وإحضار ما يثبت ذلك من المدرسة.

المعلم المتقاعد صالح؛ الذي حضر بإحدى مدارس شرق مكة أجبرته إنسانيته وعاطفته اللتان تحملان معهما خدمة 30 عاماً معلماً للصفوف الأولية، على أن يبادر إلى أحد الطلاب من الصف الأول الذي لم يستطع والده الحضور بسبب ظروف خاصة؛ حيث شاهد الطفل ودموعه على خده فحمله بين يديه وأكمل به برنامج الأسبوع التمهيدي.

ظل الطالب ملاصقاً للمعلم المتقاعد الذي حضر برفقة ابنه؛ وذلك حتى انتهاء البرنامج وخروج الطالب من المدرسة، في مشهد غير مستغرب على المعلمين، فهم في الأصل آباء قبل أن يكونوا تربويين.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
01:50 PM

شاهد .. معلم متقاعد يحمل صغيراً سالت دموعه لغياب أبيه بـ "التمهيدي"

حضر كوالد لطالب وعفويته قادته إلى التعامل مع الآخر ومرافقته طيلة اليوم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
6,496

يعد الأسبوع التمهيدي من أهم الأسابيع الدراسية لطلاب الصف الأول الابتدائي، وقد حرصت وزارة التعليم خلاله على حضور أولياء الأمور مع أبنائهم تشجيعاً لهم، كما بادرت جهات حكومية وخدمية عدة بالسماح لموظفيها بحضور الأيام الأولى للأسبوع التمهيدي وإحضار ما يثبت ذلك من المدرسة.

المعلم المتقاعد صالح؛ الذي حضر بإحدى مدارس شرق مكة أجبرته إنسانيته وعاطفته اللتان تحملان معهما خدمة 30 عاماً معلماً للصفوف الأولية، على أن يبادر إلى أحد الطلاب من الصف الأول الذي لم يستطع والده الحضور بسبب ظروف خاصة؛ حيث شاهد الطفل ودموعه على خده فحمله بين يديه وأكمل به برنامج الأسبوع التمهيدي.

ظل الطالب ملاصقاً للمعلم المتقاعد الذي حضر برفقة ابنه؛ وذلك حتى انتهاء البرنامج وخروج الطالب من المدرسة، في مشهد غير مستغرب على المعلمين، فهم في الأصل آباء قبل أن يكونوا تربويين.

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