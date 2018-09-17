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حضور مبكر للعائلات لمشاهدة الكلاسيكو الآسيوي بين الهلال والاتحاد

بدأت جماهير فريق الهلال والاتحاد في التوافد لملعب جامعة الملك سعود مبكرًا؛ وذلك لمشاهدة مباراة الفريقين في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي ستنطلق عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال يخوض اللقاء وليس أمامه فرصة سوى الفوز بأي نتيجة إيجابية، بينما يخوض الاتحاد اللقاء وهو يلعب بفرصتي التعادل بأي نتيجة إيجابية أو الفوز.

الجدير بالذكر أن الفائز من الفريقين سيواجه السد القطري في دور نصف النهائي من المسابقة القارية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حضور مبكر للعائلات لمشاهدة الكلاسيكو الآسيوي بين الهلال والاتحاد
سبق

بدأت جماهير فريق الهلال والاتحاد في التوافد لملعب جامعة الملك سعود مبكرًا؛ وذلك لمشاهدة مباراة الفريقين في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي ستنطلق عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال يخوض اللقاء وليس أمامه فرصة سوى الفوز بأي نتيجة إيجابية، بينما يخوض الاتحاد اللقاء وهو يلعب بفرصتي التعادل بأي نتيجة إيجابية أو الفوز.

الجدير بالذكر أن الفائز من الفريقين سيواجه السد القطري في دور نصف النهائي من المسابقة القارية.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
07:15 PM

حضور مبكر للعائلات لمشاهدة الكلاسيكو الآسيوي بين الهلال والاتحاد

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أحمد سرور - الرياض
1
980

بدأت جماهير فريق الهلال والاتحاد في التوافد لملعب جامعة الملك سعود مبكرًا؛ وذلك لمشاهدة مباراة الفريقين في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي ستنطلق عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال يخوض اللقاء وليس أمامه فرصة سوى الفوز بأي نتيجة إيجابية، بينما يخوض الاتحاد اللقاء وهو يلعب بفرصتي التعادل بأي نتيجة إيجابية أو الفوز.

الجدير بالذكر أن الفائز من الفريقين سيواجه السد القطري في دور نصف النهائي من المسابقة القارية.

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