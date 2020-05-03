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مصر.. مقتل 18 مسلحاً في دهم أمني بسيناء

العثور على أسلحة آلية وأحزمة وعبوات ناسفة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، مقتل 18 إرهابياً خلال دهم منزل بمحيط بئر العبد في شمال سيناء الذي شهد هذا الأسبوع تفجير مدرعة أدّى إلى مقتل عدد من الجنود.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن العملية أسفرت عن مقتل 18 من العناصر الإرهابية، كما تمّ العثور على 13 سلاحاً آلياً، وحزامين ناسفين، و3 عبوات ناسفة.

مصر

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مصر.. مقتل 18 مسلحاً في دهم أمني بسيناء
سبق

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، مقتل 18 إرهابياً خلال دهم منزل بمحيط بئر العبد في شمال سيناء الذي شهد هذا الأسبوع تفجير مدرعة أدّى إلى مقتل عدد من الجنود.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن العملية أسفرت عن مقتل 18 من العناصر الإرهابية، كما تمّ العثور على 13 سلاحاً آلياً، وحزامين ناسفين، و3 عبوات ناسفة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:13 AM

مصر.. مقتل 18 مسلحاً في دهم أمني بسيناء

العثور على أسلحة آلية وأحزمة وعبوات ناسفة

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، مقتل 18 إرهابياً خلال دهم منزل بمحيط بئر العبد في شمال سيناء الذي شهد هذا الأسبوع تفجير مدرعة أدّى إلى مقتل عدد من الجنود.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن العملية أسفرت عن مقتل 18 من العناصر الإرهابية، كما تمّ العثور على 13 سلاحاً آلياً، وحزامين ناسفين، و3 عبوات ناسفة.

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