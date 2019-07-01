بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، تطبيق حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، وذلك حتى منتصف شهر أكتوبر القادم، مؤكدةً أنّ المخالف سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال. وأوضحت الوزارة، أن الحظر يهدف إلى إعطاءِ فرصة للأسماك للتكاثر، والمحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر. وقالت: موسم الحظر يزيد في إنتاجية هذا النوع من الأسماك بنسبة ٢٥٪، منوهةً بأن كمية الصيد تجاوزت خمسة آلاف طن في الأعوام السابقة. ودعت الوزارة الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم. يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أجرت دراسة علمية مع جامعة الملك عبدالله حول الجدوى الاقتصادية لأسماك الباغة mackerel، وحددت الدراسة الجدوى من استخدام الشباك التحويطية لهذا النوع من الأسماك تحديداً، حيث تعيش ضمن مجموعات كبيرة، وهو ما يُسهل كميات الصيد المُجدية. وتعد سمكة الباغة ذات قيمة غذائية عالية، وتمتاز بسعرها المنخفض مقارنة بأنواع الأسماك الأخرى، وقامت الوزارة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بإجراء بحث عن النواحي الغذائية والقيم المضافة لهذه السمكة. ويُتوقع الخروج بخمس قيم مضافة سيتم عرضها في ورشة عمل تضم قطاع الأغذية السريعة والتصنيعية، ومن ضمن المخرجات المتوقعة برجر سمك، وشاورما سمك، وكبة سمك، مما سيحقق توفر الأمن الغذائي الصحي بسعر مميز جداً.

"البيئة": بدء حظر صيد أسماك الباغة.. و10 آلاف ريال عقوبة المخالف مسلّم الهواملة سبق 2019-07-01 بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، تطبيق حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، وذلك حتى منتصف شهر أكتوبر القادم، مؤكدةً أنّ المخالف سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.



وأوضحت الوزارة، أن الحظر يهدف إلى إعطاءِ فرصة للأسماك للتكاثر، والمحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر.



وقالت: موسم الحظر يزيد في إنتاجية هذا النوع من الأسماك بنسبة ٢٥٪، منوهةً بأن كمية الصيد تجاوزت خمسة آلاف طن في الأعوام السابقة.



ودعت الوزارة الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم.



يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أجرت دراسة علمية مع جامعة الملك عبدالله حول الجدوى الاقتصادية لأسماك الباغة mackerel، وحددت الدراسة الجدوى من استخدام الشباك التحويطية لهذا النوع من الأسماك تحديداً، حيث تعيش ضمن مجموعات كبيرة، وهو ما يُسهل كميات الصيد المُجدية.



وتعد سمكة الباغة ذات قيمة غذائية عالية، وتمتاز بسعرها المنخفض مقارنة بأنواع الأسماك الأخرى، وقامت الوزارة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بإجراء بحث عن النواحي الغذائية والقيم المضافة لهذه السمكة.



ويُتوقع الخروج بخمس قيم مضافة سيتم عرضها في ورشة عمل تضم قطاع الأغذية السريعة والتصنيعية، ومن ضمن المخرجات المتوقعة برجر سمك، وشاورما سمك، وكبة سمك، مما سيحقق توفر الأمن الغذائي الصحي بسعر مميز جداً.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440 03:38 PM

"البيئة": بدء حظر صيد أسماك الباغة.. و10 آلاف ريال عقوبة المخالف لإعطاءِ فرصة للتكاثر والمحافظة على مخزونها الاستراتيجي والحد من استنزافها





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بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، تطبيق حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، وذلك حتى منتصف شهر أكتوبر القادم، مؤكدةً أنّ المخالف سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.



وأوضحت الوزارة، أن الحظر يهدف إلى إعطاءِ فرصة للأسماك للتكاثر، والمحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر.



وقالت: موسم الحظر يزيد في إنتاجية هذا النوع من الأسماك بنسبة ٢٥٪، منوهةً بأن كمية الصيد تجاوزت خمسة آلاف طن في الأعوام السابقة.



ودعت الوزارة الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم.



يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أجرت دراسة علمية مع جامعة الملك عبدالله حول الجدوى الاقتصادية لأسماك الباغة mackerel، وحددت الدراسة الجدوى من استخدام الشباك التحويطية لهذا النوع من الأسماك تحديداً، حيث تعيش ضمن مجموعات كبيرة، وهو ما يُسهل كميات الصيد المُجدية.



وتعد سمكة الباغة ذات قيمة غذائية عالية، وتمتاز بسعرها المنخفض مقارنة بأنواع الأسماك الأخرى، وقامت الوزارة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بإجراء بحث عن النواحي الغذائية والقيم المضافة لهذه السمكة.



ويُتوقع الخروج بخمس قيم مضافة سيتم عرضها في ورشة عمل تضم قطاع الأغذية السريعة والتصنيعية، ومن ضمن المخرجات المتوقعة برجر سمك، وشاورما سمك، وكبة سمك، مما سيحقق توفر الأمن الغذائي الصحي بسعر مميز جداً.