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شاهد.. آخر مستجدات أعمال البنى التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة

من المتوقع أن يتم الانتهاء منه وافتتاحه بشكل كامل بنهاية العام 2021م

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فيديو يوضح آخر المستجدات لأعمال البنى التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة "الموازي"، الذي يعد أحد المعالم العصرية في العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، تبلغ مساحة مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة الجاري تنفيذه 1.2 كم مربع، ويمتد على طريق بطول 3.6 كم بدايةً من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع، وصولاً إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأسهم المشروع في إزالة أربعة آلاف عقار تمثل ستة أحياء عشوائية في منطقة المشروع، حيث يعد أحد المعالم العصرية في العاصمة المقدسة، ومن المقرر أن يشتمل المشروع على مجمعات سكنية وفنادق عالمية، وأن يحتوي على دوائر خدمية حكومية، والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية والتجارية المتكاملة، بالإضافة إلى مواقف للمركبات وممر للمشاة يؤمن بيئة آمنة لهم، وتم تصميمه بشكل لا تتقاطع فيه حركة المشاة مع حركة المركبات. وتعكس هذه العناصر مجتمعة الحرص على تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

ومن المتوقع أن يتم استكمال مرحلة البنية التحتية وافتتاح طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" بشكل كامل بنهاية العام 2021م، كما سيضيف المشروع الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية للعاصمة المقدسة، والتي سيتم تدشين أول مجموعةٍ منها عام 2023م شاملة سلسلة من الفنادق العالمية التي ستكون باكورة الأعمال المطورة في المشروع.

مكة المكرمة هيئة تطوير مكة طريق الملك عبدالعزيز بمكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. آخر مستجدات أعمال البنى التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة
سبق

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فيديو يوضح آخر المستجدات لأعمال البنى التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة "الموازي"، الذي يعد أحد المعالم العصرية في العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، تبلغ مساحة مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة الجاري تنفيذه 1.2 كم مربع، ويمتد على طريق بطول 3.6 كم بدايةً من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع، وصولاً إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأسهم المشروع في إزالة أربعة آلاف عقار تمثل ستة أحياء عشوائية في منطقة المشروع، حيث يعد أحد المعالم العصرية في العاصمة المقدسة، ومن المقرر أن يشتمل المشروع على مجمعات سكنية وفنادق عالمية، وأن يحتوي على دوائر خدمية حكومية، والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية والتجارية المتكاملة، بالإضافة إلى مواقف للمركبات وممر للمشاة يؤمن بيئة آمنة لهم، وتم تصميمه بشكل لا تتقاطع فيه حركة المشاة مع حركة المركبات. وتعكس هذه العناصر مجتمعة الحرص على تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

ومن المتوقع أن يتم استكمال مرحلة البنية التحتية وافتتاح طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" بشكل كامل بنهاية العام 2021م، كما سيضيف المشروع الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية للعاصمة المقدسة، والتي سيتم تدشين أول مجموعةٍ منها عام 2023م شاملة سلسلة من الفنادق العالمية التي ستكون باكورة الأعمال المطورة في المشروع.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:22 AM

شاهد.. آخر مستجدات أعمال البنى التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة

من المتوقع أن يتم الانتهاء منه وافتتاحه بشكل كامل بنهاية العام 2021م

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,994

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فيديو يوضح آخر المستجدات لأعمال البنى التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة "الموازي"، الذي يعد أحد المعالم العصرية في العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، تبلغ مساحة مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة الجاري تنفيذه 1.2 كم مربع، ويمتد على طريق بطول 3.6 كم بدايةً من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع، وصولاً إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأسهم المشروع في إزالة أربعة آلاف عقار تمثل ستة أحياء عشوائية في منطقة المشروع، حيث يعد أحد المعالم العصرية في العاصمة المقدسة، ومن المقرر أن يشتمل المشروع على مجمعات سكنية وفنادق عالمية، وأن يحتوي على دوائر خدمية حكومية، والعديد من المرافق الثقافية والترفيهية والاجتماعية والتجارية المتكاملة، بالإضافة إلى مواقف للمركبات وممر للمشاة يؤمن بيئة آمنة لهم، وتم تصميمه بشكل لا تتقاطع فيه حركة المشاة مع حركة المركبات. وتعكس هذه العناصر مجتمعة الحرص على تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

ومن المتوقع أن يتم استكمال مرحلة البنية التحتية وافتتاح طريق الملك عبدالعزيز "الموازي" بشكل كامل بنهاية العام 2021م، كما سيضيف المشروع الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية للعاصمة المقدسة، والتي سيتم تدشين أول مجموعةٍ منها عام 2023م شاملة سلسلة من الفنادق العالمية التي ستكون باكورة الأعمال المطورة في المشروع.

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