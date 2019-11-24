النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أحكام المسح على الخفين" في محاضرة بالرياض.. الجمعة المقبلة

يلقيها "الصقير".. بجامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء بمدينة الرياض، يومًا علميًّا بعنوان: "أحكام المسح على الخفين من كتاب الروض المربع للبهوتي".

يلقي الندوة أستاذ الفقه بجامعة القصيم، إمام وخطيب جامع الشيخ ابن عثيمين بعنيزة، المدرس بالحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، وذلك الجمعة المقبلة 2 ربيع الآخر، من العصر حتى صلاة العشاء.

وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية لجامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

جامع الأميرة موضي السديري مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أحكام المسح على الخفين" في محاضرة بالرياض.. الجمعة المقبلة
سبق

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء بمدينة الرياض، يومًا علميًّا بعنوان: "أحكام المسح على الخفين من كتاب الروض المربع للبهوتي".

يلقي الندوة أستاذ الفقه بجامعة القصيم، إمام وخطيب جامع الشيخ ابن عثيمين بعنيزة، المدرس بالحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، وذلك الجمعة المقبلة 2 ربيع الآخر، من العصر حتى صلاة العشاء.

وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية لجامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
04:54 PM

"أحكام المسح على الخفين" في محاضرة بالرياض.. الجمعة المقبلة

يلقيها "الصقير".. بجامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
71

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء بمدينة الرياض، يومًا علميًّا بعنوان: "أحكام المسح على الخفين من كتاب الروض المربع للبهوتي".

يلقي الندوة أستاذ الفقه بجامعة القصيم، إمام وخطيب جامع الشيخ ابن عثيمين بعنيزة، المدرس بالحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، وذلك الجمعة المقبلة 2 ربيع الآخر، من العصر حتى صلاة العشاء.

وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية لجامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,579
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,943
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,289

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة