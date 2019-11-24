ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء بمدينة الرياض، يومًا علميًّا بعنوان: "أحكام المسح على الخفين من كتاب الروض المربع للبهوتي". يلقي الندوة أستاذ الفقه بجامعة القصيم، إمام وخطيب جامع الشيخ ابن عثيمين بعنيزة، المدرس بالحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، وذلك الجمعة المقبلة 2 ربيع الآخر، من العصر حتى صلاة العشاء. وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية لجامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

"أحكام المسح على الخفين" في محاضرة بالرياض.. الجمعة المقبلة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-24 ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء بمدينة الرياض، يومًا علميًّا بعنوان: "أحكام المسح على الخفين من كتاب الروض المربع للبهوتي".



يلقي الندوة أستاذ الفقه بجامعة القصيم، إمام وخطيب جامع الشيخ ابن عثيمين بعنيزة، المدرس بالحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، وذلك الجمعة المقبلة 2 ربيع الآخر، من العصر حتى صلاة العشاء.



وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية لجامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 04:54 PM

"أحكام المسح على الخفين" في محاضرة بالرياض.. الجمعة المقبلة يلقيها "الصقير".. بجامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء





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ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء بمدينة الرياض، يومًا علميًّا بعنوان: "أحكام المسح على الخفين من كتاب الروض المربع للبهوتي".



يلقي الندوة أستاذ الفقه بجامعة القصيم، إمام وخطيب جامع الشيخ ابن عثيمين بعنيزة، المدرس بالحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، وذلك الجمعة المقبلة 2 ربيع الآخر، من العصر حتى صلاة العشاء.



وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية لجامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.