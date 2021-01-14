النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "العرفج" يتمنى سعودة قطاع مغاسل الملابس

أكد أن الناس تنتظر المستقبل ونحن ذهبنا إليه بمشروع "ذا لاين"

تمنّى عامل المعرفة "أحمد العرفج" السعي وراء سعودة قطاع مغاسل الملابس، مشيراً إلى أن الرياض بها 100 ألف غرفة فندقية، تحتاج إلى 100 ألف مغسلة، و"نورة الدوسري" رائدة في سعودة هذا القطاع النشط، وإدخال العنصر النسائي فيه.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية"، مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أكد "العرفج" أن الناس تنتظر المستقبل، نحن ذهبنا إليه وهذا ما يُثبته مشروع "ذا لاين".

كما أوضح عامل المعرفة أن الحكام الأجانب يكلفون الرياضة السعودية 43 مليوناً في السنة، والخطأ لا جنسية له، متسائلاً -في الوقت نفسه- "الحكم السعودي إلى أين؟".

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "ابدأ الآن"، الذي يعالج ثلاثة أمور؛ وهي: عقدة البحث عن الكمال، وأزمة التسويف والتأجيل، ومشكلة التردد في اتخاذ القرار.

كما سلط برنامج "يا هلا بالعرفج" الضوء على قصة أغنية المصالحة الخليجية للفنان القطري "فهد الكبيسي"، مستشهداً بالقوة الناعمة للفن في تعزيز علاقات الأخوّة بين الشعوب.

عامل المعرفة أحمد العرفج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "العرفج" يتمنى سعودة قطاع مغاسل الملابس
سبق

تمنّى عامل المعرفة "أحمد العرفج" السعي وراء سعودة قطاع مغاسل الملابس، مشيراً إلى أن الرياض بها 100 ألف غرفة فندقية، تحتاج إلى 100 ألف مغسلة، و"نورة الدوسري" رائدة في سعودة هذا القطاع النشط، وإدخال العنصر النسائي فيه.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية"، مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أكد "العرفج" أن الناس تنتظر المستقبل، نحن ذهبنا إليه وهذا ما يُثبته مشروع "ذا لاين".

كما أوضح عامل المعرفة أن الحكام الأجانب يكلفون الرياضة السعودية 43 مليوناً في السنة، والخطأ لا جنسية له، متسائلاً -في الوقت نفسه- "الحكم السعودي إلى أين؟".

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "ابدأ الآن"، الذي يعالج ثلاثة أمور؛ وهي: عقدة البحث عن الكمال، وأزمة التسويف والتأجيل، ومشكلة التردد في اتخاذ القرار.

كما سلط برنامج "يا هلا بالعرفج" الضوء على قصة أغنية المصالحة الخليجية للفنان القطري "فهد الكبيسي"، مستشهداً بالقوة الناعمة للفن في تعزيز علاقات الأخوّة بين الشعوب.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
12:25 PM

بالفيديو.. "العرفج" يتمنى سعودة قطاع مغاسل الملابس

أكد أن الناس تنتظر المستقبل ونحن ذهبنا إليه بمشروع "ذا لاين"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,034

تمنّى عامل المعرفة "أحمد العرفج" السعي وراء سعودة قطاع مغاسل الملابس، مشيراً إلى أن الرياض بها 100 ألف غرفة فندقية، تحتاج إلى 100 ألف مغسلة، و"نورة الدوسري" رائدة في سعودة هذا القطاع النشط، وإدخال العنصر النسائي فيه.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية"، مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أكد "العرفج" أن الناس تنتظر المستقبل، نحن ذهبنا إليه وهذا ما يُثبته مشروع "ذا لاين".

كما أوضح عامل المعرفة أن الحكام الأجانب يكلفون الرياضة السعودية 43 مليوناً في السنة، والخطأ لا جنسية له، متسائلاً -في الوقت نفسه- "الحكم السعودي إلى أين؟".

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "ابدأ الآن"، الذي يعالج ثلاثة أمور؛ وهي: عقدة البحث عن الكمال، وأزمة التسويف والتأجيل، ومشكلة التردد في اتخاذ القرار.

كما سلط برنامج "يا هلا بالعرفج" الضوء على قصة أغنية المصالحة الخليجية للفنان القطري "فهد الكبيسي"، مستشهداً بالقوة الناعمة للفن في تعزيز علاقات الأخوّة بين الشعوب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,350
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,033
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,788

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة