النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"السديري" نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة

بأمر ملكي: إعفاء غسان الشبل وتعيين بندر الخريف رئيسًا لمجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

"القصبي": قرار توطين المهن الهندسية سيمكن أبناء الوطن من الفرص الوظيفية

يهدف إلى تمكين أصحاب المؤهلات النوعية وتوفير بيئة عمل محفزة للكوادر الوطنية

أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن قرار توطين المهن الهندسية سوف يُمكّن المهندسين من أبناء وبنات وطننا الغالي من الفرص الوظيفية، ونتطلع لمزيد من الإبداع والابتكار بأيادٍ وطنية في شتى المجالات.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتوتير تعليقاً على قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حول قرار توطين المهن الهندسية، ووضع حد أدنى للأجور.

يذكر أن قرار توطين المهن الهندسية امتداداً لمساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القصبي": قرار توطين المهن الهندسية سيمكن أبناء الوطن من الفرص الوظيفية
سبق

أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن قرار توطين المهن الهندسية سوف يُمكّن المهندسين من أبناء وبنات وطننا الغالي من الفرص الوظيفية، ونتطلع لمزيد من الإبداع والابتكار بأيادٍ وطنية في شتى المجالات.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتوتير تعليقاً على قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حول قرار توطين المهن الهندسية، ووضع حد أدنى للأجور.

يذكر أن قرار توطين المهن الهندسية امتداداً لمساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
11:08 PM

"القصبي": قرار توطين المهن الهندسية سيمكن أبناء الوطن من الفرص الوظيفية

يهدف إلى تمكين أصحاب المؤهلات النوعية وتوفير بيئة عمل محفزة للكوادر الوطنية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,236

أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن قرار توطين المهن الهندسية سوف يُمكّن المهندسين من أبناء وبنات وطننا الغالي من الفرص الوظيفية، ونتطلع لمزيد من الإبداع والابتكار بأيادٍ وطنية في شتى المجالات.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتوتير تعليقاً على قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي حول قرار توطين المهن الهندسية، ووضع حد أدنى للأجور.

يذكر أن قرار توطين المهن الهندسية امتداداً لمساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,138
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,449
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,565
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,873

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة