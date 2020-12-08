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شاهد.. إطلاق مجموعة جديدة من ظباء الريم بمنتزه "مرات" الوطني

تعزيزًا لمبدأ الاستدامة البيئية

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مجموعة جديدة من ظباء الريم تبلغ 15 ظبياً في متنزه مرات الوطني بمحافظة مرات بمنطقة الرياض، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومحافظ محافظة مرات، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني بتنمية الحياة الفطرية، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتراثها الفطري بما يحقق مبدأ التنمية المستدامة من خلال تنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن عملية الإطلاق تأتي استمرارًا لجهود المركز في تعزيز التنمية البيئية المستدامة ورفع كفاءة وجاذبية المتنزهات الوطنية للاستثمار السياحي في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: "البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطري سيمتد قريبًا إلى مناطق أخرى بهدف إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة الازدهار والتوازن البيئي للبيئات الطبيعية في ربوع الوطن، إلى جانب رفع الوعي وتعزيز فرص التعليم البيئي وتحسين نوعية الحياة وتوطيد دعائم الشراكة المجتمعية، بما يضمن حيويتها واستمرارها لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة".

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إطلاق مجموعة جديدة من ظباء الريم بمنتزه "مرات" الوطني
سبق

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مجموعة جديدة من ظباء الريم تبلغ 15 ظبياً في متنزه مرات الوطني بمحافظة مرات بمنطقة الرياض، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومحافظ محافظة مرات، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني بتنمية الحياة الفطرية، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتراثها الفطري بما يحقق مبدأ التنمية المستدامة من خلال تنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن عملية الإطلاق تأتي استمرارًا لجهود المركز في تعزيز التنمية البيئية المستدامة ورفع كفاءة وجاذبية المتنزهات الوطنية للاستثمار السياحي في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: "البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطري سيمتد قريبًا إلى مناطق أخرى بهدف إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة الازدهار والتوازن البيئي للبيئات الطبيعية في ربوع الوطن، إلى جانب رفع الوعي وتعزيز فرص التعليم البيئي وتحسين نوعية الحياة وتوطيد دعائم الشراكة المجتمعية، بما يضمن حيويتها واستمرارها لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة".

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
06:03 PM

شاهد.. إطلاق مجموعة جديدة من ظباء الريم بمنتزه "مرات" الوطني

تعزيزًا لمبدأ الاستدامة البيئية

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مسلّم الهواملة - الرياض
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2,737

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مجموعة جديدة من ظباء الريم تبلغ 15 ظبياً في متنزه مرات الوطني بمحافظة مرات بمنطقة الرياض، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومحافظ محافظة مرات، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني بتنمية الحياة الفطرية، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتراثها الفطري بما يحقق مبدأ التنمية المستدامة من خلال تنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030م.

وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن عملية الإطلاق تأتي استمرارًا لجهود المركز في تعزيز التنمية البيئية المستدامة ورفع كفاءة وجاذبية المتنزهات الوطنية للاستثمار السياحي في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف: "البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطري سيمتد قريبًا إلى مناطق أخرى بهدف إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة الازدهار والتوازن البيئي للبيئات الطبيعية في ربوع الوطن، إلى جانب رفع الوعي وتعزيز فرص التعليم البيئي وتحسين نوعية الحياة وتوطيد دعائم الشراكة المجتمعية، بما يضمن حيويتها واستمرارها لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة".

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