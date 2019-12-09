حصل الطالب ضياء بن عائد بن خميس الثقفي، على درجة الماجستير، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من كلية دبلن الجامعية بإيرلندا، في الكيمياء الطبية.
"الثقفي" ينال الماجستير من جامعة دبلن بإيرلندا
حصل الطالب ضياء بن عائد بن خميس الثقفي، على درجة الماجستير، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من كلية دبلن الجامعية بإيرلندا، في الكيمياء الطبية.الثقفي الماجستير جامعة دبلن بإيرلندا
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"الثقفي" ينال الماجستير من جامعة دبلن بإيرلنداصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-09
09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:15 PM
"الثقفي" ينال الماجستير من جامعة دبلن بإيرلندا
حصل الطالب ضياء بن عائد بن خميس الثقفي، على درجة الماجستير، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من كلية دبلن الجامعية بإيرلندا، في الكيمياء الطبية.
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