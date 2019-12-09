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"الثقفي" ينال الماجستير من جامعة دبلن بإيرلندا

حصل الطالب ضياء بن عائد بن خميس الثقفي، على درجة الماجستير، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من كلية دبلن الجامعية بإيرلندا، في الكيمياء الطبية.

الثقفي الماجستير جامعة دبلن بإيرلندا

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"الثقفي" ينال الماجستير من جامعة دبلن بإيرلندا
سبق

حصل الطالب ضياء بن عائد بن خميس الثقفي، على درجة الماجستير، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من كلية دبلن الجامعية بإيرلندا، في الكيمياء الطبية.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:15 PM

"الثقفي" ينال الماجستير من جامعة دبلن بإيرلندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حصل الطالب ضياء بن عائد بن خميس الثقفي، على درجة الماجستير، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من كلية دبلن الجامعية بإيرلندا، في الكيمياء الطبية.

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