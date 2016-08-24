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جامعة الأميرة نورة تستعد لبدء العام الجامعي حضورياً

مع تطبيق ضوابط واحترازات لضمان سلامة الطالبات

تستعد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لبدء الدراسة لبرامج الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا حضورياً في 17 كلية ومعهدين الأحد القادم وفقاً للخطة المعتمدة للعودة الاَمنة للدراسة حضورياً للطالبات المحصنات بجرعتين من لقاح كورونا، بحسب تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا"، مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد بين الطالبات.

وعملت الجامعة على توفير نظام أكاديمي إلكتروني يمكّن الطالبات من تنفيذ الإجراءات الأكاديمية "عن بُعد"، وتهيئة البيئة التقنية المتكاملة والاحتياجات المختلفة لجميع المستخدمين بالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات.

وحرصًا على سلامة الطالبات والحد من التجمع، تواصل الجامعة الإجراءات الخاصة بعمليات الحذف والإضافة وتعديل الجداول إلكترونياً بالكامل ومتابعة الحضور والغياب عبر النظام الأكاديمي (Banner)، بالإضافة إلى عملية الإرشاد الأكاديمي "عن بُعد" باستخدام الحقيبة الإلكترونية الإرشادية للمرشدات الأكاديميات والطالبات، على أن يتم تدريس مقررات متطلبات الجامعة (سلم، عرب، واللغة الإنجليزية)، "عن بُعد" عبر منصات التعلم الإلكتروني في الجامعة بمحاضرات متزامنة وغير متزامنة وفقاً للجدول الدراسي المعتمد.

وتتابع اللجان المختصة بالجامعة بالإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجاهزية أكثر من (700) قاعة دراسية، وما يقارب (128) معمل حاسب آلي، ونحو (189) مختبراً علمياً، من خلال جولات تفقدية مستمرة. كما تتابع وتشرف هذه اللجان على التعامل مع الحالات الطارئة في الكليات، وذلك بإعداد (5) أدلة استرشادية للعودة الآمنة للدراسة حضورياً (للطالبات -أعضاء الهيئة التعليمية).

من جانب آخر؛ سيتم تطبيق الاختبارات الفصلية والنهائية حضورياً في الجامعة وفق آلية تضمن التباعد بين الطالبات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، ويستمر التدريب السريري والميداني والامتياز وفقاً لخطط معدة بالتنسيق مع جهات التدريب.

وتعمل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على توفير أفضل سبل التعليم والتعلم للطالبات في جميع البرامج التخصصية الصحية والعلمية والإنسانية، بما يحقق المصلحة والأهداف ويضمن جودة التعليم والتعلم، لتزويد المجتمع بمخرجات منافسة علميًا وعمليًا.

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جامعة الأميرة نورة تستعد لبدء العام الجامعي حضورياً
سبق

تستعد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لبدء الدراسة لبرامج الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا حضورياً في 17 كلية ومعهدين الأحد القادم وفقاً للخطة المعتمدة للعودة الاَمنة للدراسة حضورياً للطالبات المحصنات بجرعتين من لقاح كورونا، بحسب تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا"، مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد بين الطالبات.

وعملت الجامعة على توفير نظام أكاديمي إلكتروني يمكّن الطالبات من تنفيذ الإجراءات الأكاديمية "عن بُعد"، وتهيئة البيئة التقنية المتكاملة والاحتياجات المختلفة لجميع المستخدمين بالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات.

وحرصًا على سلامة الطالبات والحد من التجمع، تواصل الجامعة الإجراءات الخاصة بعمليات الحذف والإضافة وتعديل الجداول إلكترونياً بالكامل ومتابعة الحضور والغياب عبر النظام الأكاديمي (Banner)، بالإضافة إلى عملية الإرشاد الأكاديمي "عن بُعد" باستخدام الحقيبة الإلكترونية الإرشادية للمرشدات الأكاديميات والطالبات، على أن يتم تدريس مقررات متطلبات الجامعة (سلم، عرب، واللغة الإنجليزية)، "عن بُعد" عبر منصات التعلم الإلكتروني في الجامعة بمحاضرات متزامنة وغير متزامنة وفقاً للجدول الدراسي المعتمد.

وتتابع اللجان المختصة بالجامعة بالإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجاهزية أكثر من (700) قاعة دراسية، وما يقارب (128) معمل حاسب آلي، ونحو (189) مختبراً علمياً، من خلال جولات تفقدية مستمرة. كما تتابع وتشرف هذه اللجان على التعامل مع الحالات الطارئة في الكليات، وذلك بإعداد (5) أدلة استرشادية للعودة الآمنة للدراسة حضورياً (للطالبات -أعضاء الهيئة التعليمية).

من جانب آخر؛ سيتم تطبيق الاختبارات الفصلية والنهائية حضورياً في الجامعة وفق آلية تضمن التباعد بين الطالبات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، ويستمر التدريب السريري والميداني والامتياز وفقاً لخطط معدة بالتنسيق مع جهات التدريب.

وتعمل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على توفير أفضل سبل التعليم والتعلم للطالبات في جميع البرامج التخصصية الصحية والعلمية والإنسانية، بما يحقق المصلحة والأهداف ويضمن جودة التعليم والتعلم، لتزويد المجتمع بمخرجات منافسة علميًا وعمليًا.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
03:54 PM

جامعة الأميرة نورة تستعد لبدء العام الجامعي حضورياً

مع تطبيق ضوابط واحترازات لضمان سلامة الطالبات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستعد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لبدء الدراسة لبرامج الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا حضورياً في 17 كلية ومعهدين الأحد القادم وفقاً للخطة المعتمدة للعودة الاَمنة للدراسة حضورياً للطالبات المحصنات بجرعتين من لقاح كورونا، بحسب تحديث الحالة في تطبيق "توكلنا"، مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد بين الطالبات.

وعملت الجامعة على توفير نظام أكاديمي إلكتروني يمكّن الطالبات من تنفيذ الإجراءات الأكاديمية "عن بُعد"، وتهيئة البيئة التقنية المتكاملة والاحتياجات المختلفة لجميع المستخدمين بالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات.

وحرصًا على سلامة الطالبات والحد من التجمع، تواصل الجامعة الإجراءات الخاصة بعمليات الحذف والإضافة وتعديل الجداول إلكترونياً بالكامل ومتابعة الحضور والغياب عبر النظام الأكاديمي (Banner)، بالإضافة إلى عملية الإرشاد الأكاديمي "عن بُعد" باستخدام الحقيبة الإلكترونية الإرشادية للمرشدات الأكاديميات والطالبات، على أن يتم تدريس مقررات متطلبات الجامعة (سلم، عرب، واللغة الإنجليزية)، "عن بُعد" عبر منصات التعلم الإلكتروني في الجامعة بمحاضرات متزامنة وغير متزامنة وفقاً للجدول الدراسي المعتمد.

وتتابع اللجان المختصة بالجامعة بالإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجاهزية أكثر من (700) قاعة دراسية، وما يقارب (128) معمل حاسب آلي، ونحو (189) مختبراً علمياً، من خلال جولات تفقدية مستمرة. كما تتابع وتشرف هذه اللجان على التعامل مع الحالات الطارئة في الكليات، وذلك بإعداد (5) أدلة استرشادية للعودة الآمنة للدراسة حضورياً (للطالبات -أعضاء الهيئة التعليمية).

من جانب آخر؛ سيتم تطبيق الاختبارات الفصلية والنهائية حضورياً في الجامعة وفق آلية تضمن التباعد بين الطالبات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، ويستمر التدريب السريري والميداني والامتياز وفقاً لخطط معدة بالتنسيق مع جهات التدريب.

وتعمل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على توفير أفضل سبل التعليم والتعلم للطالبات في جميع البرامج التخصصية الصحية والعلمية والإنسانية، بما يحقق المصلحة والأهداف ويضمن جودة التعليم والتعلم، لتزويد المجتمع بمخرجات منافسة علميًا وعمليًا.

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