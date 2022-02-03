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دوريات "دائر جازان" تطيح بمواطن بحوزته 55 كجم حشيش

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحالته إلى جهة الاختصاص

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان بأن دوريات شرطة محافظة الدائر تمكّنت من القبض على مواطن، بحوزته 55 كجم من مادة الحشيش و705 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وقال المتحدث: إن المخدرات كانت مخبأة في تجاويف مركبة المواطن.

وأضاف أنه تم توقيف المواطن، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

شرطة منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دوريات "دائر جازان" تطيح بمواطن بحوزته 55 كجم حشيش
سبق

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان بأن دوريات شرطة محافظة الدائر تمكّنت من القبض على مواطن، بحوزته 55 كجم من مادة الحشيش و705 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وقال المتحدث: إن المخدرات كانت مخبأة في تجاويف مركبة المواطن.

وأضاف أنه تم توقيف المواطن، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
03:08 PM

دوريات "دائر جازان" تطيح بمواطن بحوزته 55 كجم حشيش

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحالته إلى جهة الاختصاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان بأن دوريات شرطة محافظة الدائر تمكّنت من القبض على مواطن، بحوزته 55 كجم من مادة الحشيش و705 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وقال المتحدث: إن المخدرات كانت مخبأة في تجاويف مركبة المواطن.

وأضاف أنه تم توقيف المواطن، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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