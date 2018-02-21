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جامعة الطائف تعلن آليات وشروط تغيير التخصص لطلابها.. ولا مقاعد شاغرة لـ"بدنية الطالبات"

​للملتحقين بدفعة 38/ 1439 الراغبين في التحويل

كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، عن أنه لا يوجد مقاعد شاغرة للتحويل إلى قسم التربية البدنية للطالبات، مشيرًا إلى أن أقسام رياض الأطفال بالفروع تطبق نفس شروط قسم رياض الأطفال بالمقر الرئيس.

وكانت جامعة الطائف، أعلنت، اليوم، عن الشروط والآليات اللازمة على الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعة، دفعة 1438-1439هـ، الراغبين في التحويل من تخصصاتهم لتخصصات أخرى استيفائها لتحقيق رغباتهم في التحويل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن من حق الطالب أو الطالبة التحويل من كلية إلى أخرى، بشرط أن تنطبق عليه شروط التحويل التي تحددها الكلية المراد التحويل إليها، وأن يكون طلب التحويل خلال أول أربعة فصول دراسية منذ الالتحاق بالجامعة.

وأكد الدكتور "السواط" ضرورة وجود معدل تراكمي للطالب عند طلب التحويل، وأن يكون التحويل نهاية كل عام دراسي، مع مراعاة أن التحويل مسموح به للطالب أو الطالبة لمرة واحدة فقط بين الكليات خلال دراسته الجامعية.

وبالنسبة للتحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية، أفاد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، بأنه يجوز لطالب وطالبة البكالوريوس التحويل وفق ضوابط محددة، وهي أن يقوم القسم بتحديد ضوابط التحويل الخاصة به، وعدد المحولين إليه، وأن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها القسم المحول إليه.

وأشار الدكتور السواط كذلك إلى ضرورة أن تكون المدة المتبقية للطالب أو الطالبة في الجامعة كافية لإنهاء متطلبات التخرج في القسم الجديد، وأن يكون التحويل نهاية كل عام دراسي، مع وجود معدل تراكمي للطالب عند طلب التحويل.

وأكد عميد القبول والتسجيل ضرورة أن يقدم طلب التحويل خلال أول أربعة فصول دراسية منذ التحاق الطالب بالجامعة، لافتاً إلى أنه يحق للطالب التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية مرة واحدة فقط.

وبيّن الدكتور "السواط" أن التحويل في مرحلة الدبلوم يتم بشرط أن يقوم القسم بتحديد ضوابط التحويل الخاصة به وعدد المحولين اليه، وأن تنطبق على الطالب أو الطالبة، شروط التحويل التي يحددها القسم المحول إليه، وكذلك أن تكون المدة المتبقية له في الجامعة كافية لإنهاء متطلبات التخرج في القسم الجديد، وأن يكون التحويل خلال السنة الأولى للطالب، ولمرة واحدة فقط.

وذكر أنه يشترط وجود معدل تراكمي عند طلب التحويل، مع ملاحظة أن تحقيق المعدل المطلوب لا يعني قبول طلب الطالب بتغيير تخصصه، وإنما يكون تغيير التخصص تنافسياً، وحسب المقاعد الشاغرة.

وأضاف أن "أقسام اللغة الإنجليزية بالفروع تطبق نفس شروط قسم اللغات الأجنبية بالمقر الرئيس، وأقسام علوم الحاسب بمقري الخرمة ورنية لا يقل المعدل عن 2.00".


يشار إلى أن جامعة الطائف نشرت على بوابتها الإلكترونية شروط وآليات التحويل بين الأقسام والكليات بشكل مفصل، كي تتيح الفرصة للطلاب والطالبات مراجعتها والدخول عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الطائف تعلن آليات وشروط تغيير التخصص لطلابها.. ولا مقاعد شاغرة لـ"بدنية الطالبات"
سبق

كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، عن أنه لا يوجد مقاعد شاغرة للتحويل إلى قسم التربية البدنية للطالبات، مشيرًا إلى أن أقسام رياض الأطفال بالفروع تطبق نفس شروط قسم رياض الأطفال بالمقر الرئيس.

وكانت جامعة الطائف، أعلنت، اليوم، عن الشروط والآليات اللازمة على الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعة، دفعة 1438-1439هـ، الراغبين في التحويل من تخصصاتهم لتخصصات أخرى استيفائها لتحقيق رغباتهم في التحويل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن من حق الطالب أو الطالبة التحويل من كلية إلى أخرى، بشرط أن تنطبق عليه شروط التحويل التي تحددها الكلية المراد التحويل إليها، وأن يكون طلب التحويل خلال أول أربعة فصول دراسية منذ الالتحاق بالجامعة.

وأكد الدكتور "السواط" ضرورة وجود معدل تراكمي للطالب عند طلب التحويل، وأن يكون التحويل نهاية كل عام دراسي، مع مراعاة أن التحويل مسموح به للطالب أو الطالبة لمرة واحدة فقط بين الكليات خلال دراسته الجامعية.

وبالنسبة للتحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية، أفاد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، بأنه يجوز لطالب وطالبة البكالوريوس التحويل وفق ضوابط محددة، وهي أن يقوم القسم بتحديد ضوابط التحويل الخاصة به، وعدد المحولين إليه، وأن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها القسم المحول إليه.

وأشار الدكتور السواط كذلك إلى ضرورة أن تكون المدة المتبقية للطالب أو الطالبة في الجامعة كافية لإنهاء متطلبات التخرج في القسم الجديد، وأن يكون التحويل نهاية كل عام دراسي، مع وجود معدل تراكمي للطالب عند طلب التحويل.

وأكد عميد القبول والتسجيل ضرورة أن يقدم طلب التحويل خلال أول أربعة فصول دراسية منذ التحاق الطالب بالجامعة، لافتاً إلى أنه يحق للطالب التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية مرة واحدة فقط.

وبيّن الدكتور "السواط" أن التحويل في مرحلة الدبلوم يتم بشرط أن يقوم القسم بتحديد ضوابط التحويل الخاصة به وعدد المحولين اليه، وأن تنطبق على الطالب أو الطالبة، شروط التحويل التي يحددها القسم المحول إليه، وكذلك أن تكون المدة المتبقية له في الجامعة كافية لإنهاء متطلبات التخرج في القسم الجديد، وأن يكون التحويل خلال السنة الأولى للطالب، ولمرة واحدة فقط.

وذكر أنه يشترط وجود معدل تراكمي عند طلب التحويل، مع ملاحظة أن تحقيق المعدل المطلوب لا يعني قبول طلب الطالب بتغيير تخصصه، وإنما يكون تغيير التخصص تنافسياً، وحسب المقاعد الشاغرة.

وأضاف أن "أقسام اللغة الإنجليزية بالفروع تطبق نفس شروط قسم اللغات الأجنبية بالمقر الرئيس، وأقسام علوم الحاسب بمقري الخرمة ورنية لا يقل المعدل عن 2.00".


يشار إلى أن جامعة الطائف نشرت على بوابتها الإلكترونية شروط وآليات التحويل بين الأقسام والكليات بشكل مفصل، كي تتيح الفرصة للطلاب والطالبات مراجعتها والدخول عليها.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
09:39 PM

جامعة الطائف تعلن آليات وشروط تغيير التخصص لطلابها.. ولا مقاعد شاغرة لـ"بدنية الطالبات"

​للملتحقين بدفعة 38/ 1439 الراغبين في التحويل

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فهد العتيبي - الطائف
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كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، عن أنه لا يوجد مقاعد شاغرة للتحويل إلى قسم التربية البدنية للطالبات، مشيرًا إلى أن أقسام رياض الأطفال بالفروع تطبق نفس شروط قسم رياض الأطفال بالمقر الرئيس.

وكانت جامعة الطائف، أعلنت، اليوم، عن الشروط والآليات اللازمة على الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعة، دفعة 1438-1439هـ، الراغبين في التحويل من تخصصاتهم لتخصصات أخرى استيفائها لتحقيق رغباتهم في التحويل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن من حق الطالب أو الطالبة التحويل من كلية إلى أخرى، بشرط أن تنطبق عليه شروط التحويل التي تحددها الكلية المراد التحويل إليها، وأن يكون طلب التحويل خلال أول أربعة فصول دراسية منذ الالتحاق بالجامعة.

وأكد الدكتور "السواط" ضرورة وجود معدل تراكمي للطالب عند طلب التحويل، وأن يكون التحويل نهاية كل عام دراسي، مع مراعاة أن التحويل مسموح به للطالب أو الطالبة لمرة واحدة فقط بين الكليات خلال دراسته الجامعية.

وبالنسبة للتحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية، أفاد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، بأنه يجوز لطالب وطالبة البكالوريوس التحويل وفق ضوابط محددة، وهي أن يقوم القسم بتحديد ضوابط التحويل الخاصة به، وعدد المحولين إليه، وأن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها القسم المحول إليه.

وأشار الدكتور السواط كذلك إلى ضرورة أن تكون المدة المتبقية للطالب أو الطالبة في الجامعة كافية لإنهاء متطلبات التخرج في القسم الجديد، وأن يكون التحويل نهاية كل عام دراسي، مع وجود معدل تراكمي للطالب عند طلب التحويل.

وأكد عميد القبول والتسجيل ضرورة أن يقدم طلب التحويل خلال أول أربعة فصول دراسية منذ التحاق الطالب بالجامعة، لافتاً إلى أنه يحق للطالب التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية مرة واحدة فقط.

وبيّن الدكتور "السواط" أن التحويل في مرحلة الدبلوم يتم بشرط أن يقوم القسم بتحديد ضوابط التحويل الخاصة به وعدد المحولين اليه، وأن تنطبق على الطالب أو الطالبة، شروط التحويل التي يحددها القسم المحول إليه، وكذلك أن تكون المدة المتبقية له في الجامعة كافية لإنهاء متطلبات التخرج في القسم الجديد، وأن يكون التحويل خلال السنة الأولى للطالب، ولمرة واحدة فقط.

وذكر أنه يشترط وجود معدل تراكمي عند طلب التحويل، مع ملاحظة أن تحقيق المعدل المطلوب لا يعني قبول طلب الطالب بتغيير تخصصه، وإنما يكون تغيير التخصص تنافسياً، وحسب المقاعد الشاغرة.

وأضاف أن "أقسام اللغة الإنجليزية بالفروع تطبق نفس شروط قسم اللغات الأجنبية بالمقر الرئيس، وأقسام علوم الحاسب بمقري الخرمة ورنية لا يقل المعدل عن 2.00".


يشار إلى أن جامعة الطائف نشرت على بوابتها الإلكترونية شروط وآليات التحويل بين الأقسام والكليات بشكل مفصل، كي تتيح الفرصة للطلاب والطالبات مراجعتها والدخول عليها.

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