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كراني عن طقس الثلاثاء: مطر وبرد ورياح هابطة على الوسطى

قال: يمتد إلى حائل والمنطقة الغربية وسواحلها وجنوباً حتى جازان

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المنطقة الوسطى والقطاع الشرقي حالة عدم استقرار تؤدي إلى أمطار وبرد ورياح هابطة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله تراكمٌ سحابي رعدي ممطر وبرد ورياح هابطة على الوسطى والقطاع الشرقي (مركز عدم الاستقرار)، واحتمالية أن يمتد إلى حائل الشمال المنطقة الغربية وسواحلها وجنوباً حتى جازان وشرق المرتفعات الجبلية السيل وارد، وانعدام الرؤية وارد.. والله أعلم.. راجياً السلامة للجميع.. اللهم أغثنا.

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كراني عن طقس الثلاثاء: مطر وبرد ورياح هابطة على الوسطى
سبق

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المنطقة الوسطى والقطاع الشرقي حالة عدم استقرار تؤدي إلى أمطار وبرد ورياح هابطة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله تراكمٌ سحابي رعدي ممطر وبرد ورياح هابطة على الوسطى والقطاع الشرقي (مركز عدم الاستقرار)، واحتمالية أن يمتد إلى حائل الشمال المنطقة الغربية وسواحلها وجنوباً حتى جازان وشرق المرتفعات الجبلية السيل وارد، وانعدام الرؤية وارد.. والله أعلم.. راجياً السلامة للجميع.. اللهم أغثنا.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:02 AM

كراني عن طقس الثلاثاء: مطر وبرد ورياح هابطة على الوسطى

قال: يمتد إلى حائل والمنطقة الغربية وسواحلها وجنوباً حتى جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,572

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المنطقة الوسطى والقطاع الشرقي حالة عدم استقرار تؤدي إلى أمطار وبرد ورياح هابطة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله تراكمٌ سحابي رعدي ممطر وبرد ورياح هابطة على الوسطى والقطاع الشرقي (مركز عدم الاستقرار)، واحتمالية أن يمتد إلى حائل الشمال المنطقة الغربية وسواحلها وجنوباً حتى جازان وشرق المرتفعات الجبلية السيل وارد، وانعدام الرؤية وارد.. والله أعلم.. راجياً السلامة للجميع.. اللهم أغثنا.

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