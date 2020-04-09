النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتيْ وفاة

يصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 81865

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم.

ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج.

وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتيْ وفاة
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم.

ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج.

وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:33 AM

البر الرئيسي الصيني يسجل 63 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتيْ وفاة

يصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 81865

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,650

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم.

ومن بين هذه الحالات، وصلت 61 حالة من الخارج.

وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,007
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,130
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,782
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,064

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة