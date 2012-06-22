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مبادرة جيل طويق "همة وطموح يعانق السماء" تستهدف 760 سيدة في 17  محافظة بمكة

تطلقها جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بدعم من بنك التنمية الاجتماعية

أطلقت جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، الراعي الوحيد والحصري، مبادرة جيل طويق تحت شعار "همة وطموح يعانق السماء" لتدريب وتأهيل 760 سيدة في 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، بواقع 3120 ساعة تدريبية في المهن والصناعات اليدوية.

وتهدف المبادرة للنهوض بفتيات الوطن عبر برامج تطويرية ومهارية، تسهم -بعون الله تعالى- في إعدادهن مهاريًّا وحرفيًّا وفكريًّا وعمليًّا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي في ظل ما تعيشه البلاد من نهضة تنموية شاملة بعد إطلاق رؤيتها 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومؤازرة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركات في مجال الصناعات الحرفية، ودعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة.

واشتملت المبادرة على العديد من البرامج التدريبية في المجال الحرفي من خلال عدد من حلقات العمل والدورات النظرية والعملية التي تقدمها مدربات خبيرات من بنات الوطن.

كما تغطي خطة المبادرة عددًا من المحاور المهمة، كسبل تحويل المهارات الحرفية إلى منتجات: الإبداع والتطوير في إنتاج المواد - العمل الحر - الطريق إلى السوق - دراسات الجدوى الاقتصادية وتسعير المنتجات، إضافة إلى التصوير الاحترافي بالجوال.

يأتي ذلك في إطار سعي الجمعية لتأهيل وتطوير مهارات الحرفيات، ودعمهن بمشاريع صغيرة لرفع مستوى المنتجات المحلية المصنوعة بأيدٍ سعودية.

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مبادرة جيل طويق "همة وطموح يعانق السماء" تستهدف 760 سيدة في 17  محافظة بمكة
سبق

أطلقت جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، الراعي الوحيد والحصري، مبادرة جيل طويق تحت شعار "همة وطموح يعانق السماء" لتدريب وتأهيل 760 سيدة في 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، بواقع 3120 ساعة تدريبية في المهن والصناعات اليدوية.

وتهدف المبادرة للنهوض بفتيات الوطن عبر برامج تطويرية ومهارية، تسهم -بعون الله تعالى- في إعدادهن مهاريًّا وحرفيًّا وفكريًّا وعمليًّا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي في ظل ما تعيشه البلاد من نهضة تنموية شاملة بعد إطلاق رؤيتها 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومؤازرة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركات في مجال الصناعات الحرفية، ودعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة.

واشتملت المبادرة على العديد من البرامج التدريبية في المجال الحرفي من خلال عدد من حلقات العمل والدورات النظرية والعملية التي تقدمها مدربات خبيرات من بنات الوطن.

كما تغطي خطة المبادرة عددًا من المحاور المهمة، كسبل تحويل المهارات الحرفية إلى منتجات: الإبداع والتطوير في إنتاج المواد - العمل الحر - الطريق إلى السوق - دراسات الجدوى الاقتصادية وتسعير المنتجات، إضافة إلى التصوير الاحترافي بالجوال.

يأتي ذلك في إطار سعي الجمعية لتأهيل وتطوير مهارات الحرفيات، ودعمهن بمشاريع صغيرة لرفع مستوى المنتجات المحلية المصنوعة بأيدٍ سعودية.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
09:44 PM

مبادرة جيل طويق "همة وطموح يعانق السماء" تستهدف 760 سيدة في 17  محافظة بمكة

تطلقها جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بدعم من بنك التنمية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، بدعم من بنك التنمية الاجتماعية، الراعي الوحيد والحصري، مبادرة جيل طويق تحت شعار "همة وطموح يعانق السماء" لتدريب وتأهيل 760 سيدة في 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، بواقع 3120 ساعة تدريبية في المهن والصناعات اليدوية.

وتهدف المبادرة للنهوض بفتيات الوطن عبر برامج تطويرية ومهارية، تسهم -بعون الله تعالى- في إعدادهن مهاريًّا وحرفيًّا وفكريًّا وعمليًّا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي في ظل ما تعيشه البلاد من نهضة تنموية شاملة بعد إطلاق رؤيتها 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومؤازرة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركات في مجال الصناعات الحرفية، ودعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة.

واشتملت المبادرة على العديد من البرامج التدريبية في المجال الحرفي من خلال عدد من حلقات العمل والدورات النظرية والعملية التي تقدمها مدربات خبيرات من بنات الوطن.

كما تغطي خطة المبادرة عددًا من المحاور المهمة، كسبل تحويل المهارات الحرفية إلى منتجات: الإبداع والتطوير في إنتاج المواد - العمل الحر - الطريق إلى السوق - دراسات الجدوى الاقتصادية وتسعير المنتجات، إضافة إلى التصوير الاحترافي بالجوال.

يأتي ذلك في إطار سعي الجمعية لتأهيل وتطوير مهارات الحرفيات، ودعمهن بمشاريع صغيرة لرفع مستوى المنتجات المحلية المصنوعة بأيدٍ سعودية.

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