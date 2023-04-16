النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف": القطاع الخاص يسجل 40 ألف سعودي وسعودية بـ"دعم التوظيف"

ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت في ظل تداعيات فيروس "كورونا"

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، أن منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة سجلت خلال الفترة الماضية نحو 40 ألف سعودي وسعودية حتى الآن في مبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق.

وتستهدف المبادرة توظيف القوى الوطنية في كافة منشآت القطاع الخاص، ممن تم توظيفهم في تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي.

وحثّ مدير عام الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة في التسجيل إلكترونيًا من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

وتدعم مبادرة دعم التوظيف أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو ثلاثة آلاف ريال، أيهما أقل.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": القطاع الخاص يسجل 40 ألف سعودي وسعودية بـ"دعم التوظيف"
سبق

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، أن منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة سجلت خلال الفترة الماضية نحو 40 ألف سعودي وسعودية حتى الآن في مبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق.

وتستهدف المبادرة توظيف القوى الوطنية في كافة منشآت القطاع الخاص، ممن تم توظيفهم في تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي.

وحثّ مدير عام الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة في التسجيل إلكترونيًا من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

وتدعم مبادرة دعم التوظيف أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو ثلاثة آلاف ريال، أيهما أقل.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:15 PM

"هدف": القطاع الخاص يسجل 40 ألف سعودي وسعودية بـ"دعم التوظيف"

ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت في ظل تداعيات فيروس "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,921

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، أن منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة سجلت خلال الفترة الماضية نحو 40 ألف سعودي وسعودية حتى الآن في مبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق.

وتستهدف المبادرة توظيف القوى الوطنية في كافة منشآت القطاع الخاص، ممن تم توظيفهم في تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي.

وحثّ مدير عام الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة في التسجيل إلكترونيًا من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

وتدعم مبادرة دعم التوظيف أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 "بأثر رجعي"، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو ثلاثة آلاف ريال، أيهما أقل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,277
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,606
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,154
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,311

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة