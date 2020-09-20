دعت جامعة الدول العربية جميع الأمم والشعوب - وخاصة الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة- إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بوقف الأعمال القتالية واللجوء إلى الحل السياسي، لكونه السبيل الوحيد لتسوية الصراعات والنزاعات. وأكدت الجامعة العربية في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام -الذي يوافق 21 من الشهر الجاري- دعمها الكامل للجهود التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة بهدف تعزيز السلام المستدام، بما في ذلك التزاماتها بحفظ وبناء السلام وحرصها على إقامة شراكة إستراتيجية مع المنظمة الدولية لمنع نشوب النزاعات وحلها. وطالبت الجامعة العربية أيضاً جميع الشعوب بالعمل على بناء ونشر ثقافة السلام من خلال ترسيخ مجموعة من القيم والأنماط السلوكية المرتكزة على احترام حقوق الإنسان ورفض العنف بجميع صوره وأشكاله وتعزيز سيادة القانون والتمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة ونشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعددية الثقافية وتعزيز الحوار.

الجامعة العربية تدعو لوقف الأعمال القتالية حول العالم واللجوء للدبلوماسية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-20 دعت جامعة الدول العربية جميع الأمم والشعوب - وخاصة الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة- إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بوقف الأعمال القتالية واللجوء إلى الحل السياسي، لكونه السبيل الوحيد لتسوية الصراعات والنزاعات.



وأكدت الجامعة العربية في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام -الذي يوافق 21 من الشهر الجاري- دعمها الكامل للجهود التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة بهدف تعزيز السلام المستدام، بما في ذلك التزاماتها بحفظ وبناء السلام وحرصها على إقامة شراكة إستراتيجية مع المنظمة الدولية لمنع نشوب النزاعات وحلها.



وطالبت الجامعة العربية أيضاً جميع الشعوب بالعمل على بناء ونشر ثقافة السلام من خلال ترسيخ مجموعة من القيم والأنماط السلوكية المرتكزة على احترام حقوق الإنسان ورفض العنف بجميع صوره وأشكاله وتعزيز سيادة القانون والتمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة ونشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعددية الثقافية وتعزيز الحوار.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 04:27 PM

الجامعة العربية تدعو لوقف الأعمال القتالية حول العالم واللجوء للدبلوماسية في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام





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دعت جامعة الدول العربية جميع الأمم والشعوب - وخاصة الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة- إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بوقف الأعمال القتالية واللجوء إلى الحل السياسي، لكونه السبيل الوحيد لتسوية الصراعات والنزاعات.



وأكدت الجامعة العربية في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام -الذي يوافق 21 من الشهر الجاري- دعمها الكامل للجهود التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة بهدف تعزيز السلام المستدام، بما في ذلك التزاماتها بحفظ وبناء السلام وحرصها على إقامة شراكة إستراتيجية مع المنظمة الدولية لمنع نشوب النزاعات وحلها.



وطالبت الجامعة العربية أيضاً جميع الشعوب بالعمل على بناء ونشر ثقافة السلام من خلال ترسيخ مجموعة من القيم والأنماط السلوكية المرتكزة على احترام حقوق الإنسان ورفض العنف بجميع صوره وأشكاله وتعزيز سيادة القانون والتمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة ونشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعددية الثقافية وتعزيز الحوار.