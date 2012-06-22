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بعد حادثة الـ170 مليون ريال.. سامي الجابر يعتذر للأمير نواف بن سعد

بعد صدور الحكم النهائي في قضية الـ170 مليون ريال الشهيرة التي أثيرت في وقت سابق، قدم رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر اعتذاراً رسمياً للأمير نواف بن سعد الرئيس الذي سبقه في رئاسة النادي.

وقال الجابر عبر حسابه الرسمي، اليوم الاثنين: " سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه:” خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليوناً لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلاً”، وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود وأعتذر له عن ذلك".

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بعد حادثة الـ170 مليون ريال.. سامي الجابر يعتذر للأمير نواف بن سعد
سبق

بعد صدور الحكم النهائي في قضية الـ170 مليون ريال الشهيرة التي أثيرت في وقت سابق، قدم رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر اعتذاراً رسمياً للأمير نواف بن سعد الرئيس الذي سبقه في رئاسة النادي.

وقال الجابر عبر حسابه الرسمي، اليوم الاثنين: " سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه:” خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليوناً لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلاً”، وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود وأعتذر له عن ذلك".

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
08:54 PM

بعد حادثة الـ170 مليون ريال.. سامي الجابر يعتذر للأمير نواف بن سعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,615

بعد صدور الحكم النهائي في قضية الـ170 مليون ريال الشهيرة التي أثيرت في وقت سابق، قدم رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر اعتذاراً رسمياً للأمير نواف بن سعد الرئيس الذي سبقه في رئاسة النادي.

وقال الجابر عبر حسابه الرسمي، اليوم الاثنين: " سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه:” خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليوناً لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلاً”، وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود وأعتذر له عن ذلك".

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