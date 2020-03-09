مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يقلّد "الأحمري" رتبته الجديدة
قلّد اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد مهندس محمد بن سعد الأحمري، مدير شعبة المشاريع في المنطقة الشرقية، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم.
وتمنى اللواء أبو مارقة التوفيق للعقيد الأحمري في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يقلّد "الأحمري" رتبته الجديدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-09
قلّد اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد مهندس محمد بن سعد الأحمري، مدير شعبة المشاريع في المنطقة الشرقية، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم.
وتمنى اللواء أبو مارقة التوفيق للعقيد الأحمري في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:19 AM
مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يقلّد "الأحمري" رتبته الجديدة
قلّد اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، العقيد مهندس محمد بن سعد الأحمري، مدير شعبة المشاريع في المنطقة الشرقية، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم.
وتمنى اللواء أبو مارقة التوفيق للعقيد الأحمري في خدمة دينه ومليكه ووطنه.