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مدير “دوريات الرياض” يشارك المناوبين مهامهم

قام مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي محمد آل غظيف القحطاني، بمشاركة أفراد الدوريات الأمنية عملهم، وتناول الإفطار بالموقع وفقًا للإجراءات الاحترازية، وذلك يوم أمس الاثنين.

وترتبط مهام دوريات الأمن اليومية الأمنية والجنائية والإنسانية ارتباطًا وثيقًا بهموم المواطن والمقيم واحتياجهم إلى كل الخدمات التي تؤديها على مدار الساعة خصوصًا مع جائحة "كورونا" والتي تتطلب استعدادًا ويقظة خاصة.

الرياض مدير إدارة دوريات الأمن بالرياض علي القحطاني منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير “دوريات الرياض” يشارك المناوبين مهامهم
سبق

قام مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي محمد آل غظيف القحطاني، بمشاركة أفراد الدوريات الأمنية عملهم، وتناول الإفطار بالموقع وفقًا للإجراءات الاحترازية، وذلك يوم أمس الاثنين.

وترتبط مهام دوريات الأمن اليومية الأمنية والجنائية والإنسانية ارتباطًا وثيقًا بهموم المواطن والمقيم واحتياجهم إلى كل الخدمات التي تؤديها على مدار الساعة خصوصًا مع جائحة "كورونا" والتي تتطلب استعدادًا ويقظة خاصة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
12:20 AM

مدير “دوريات الرياض” يشارك المناوبين مهامهم

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زيد الخمشي - الرياض
3
7,633

قام مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي محمد آل غظيف القحطاني، بمشاركة أفراد الدوريات الأمنية عملهم، وتناول الإفطار بالموقع وفقًا للإجراءات الاحترازية، وذلك يوم أمس الاثنين.

وترتبط مهام دوريات الأمن اليومية الأمنية والجنائية والإنسانية ارتباطًا وثيقًا بهموم المواطن والمقيم واحتياجهم إلى كل الخدمات التي تؤديها على مدار الساعة خصوصًا مع جائحة "كورونا" والتي تتطلب استعدادًا ويقظة خاصة.

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