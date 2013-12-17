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"ادعوا لنا نوصل" الفيديو الأخير.. تشييع جنازة السنابي "الشمري" وطفليه برفحاء

رحل إثر "حادث مروري مروع" مع أسرته.. والأحزان تخيم على محبيه ومتابعيه

شُيعت، اليوم، بالجامع الكبير في رفحاء، جنازة "السنابي" محمد غانم الشمري، وابنته "حلا" (5 سنوات)، وطفله الرضيع "يوسف"، وذلك بعد صلاة الجمعة؛ حيث تم دفنهم في مقبرة رفحاء -رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جناته.

وتداول مغردون عبر هاشتاق #وفاة_محمد_الشمري على موقع التدوين المصغّر "تويتر"، خبر وفاة مؤثر منصة "سناب شات" محمد غانم الشمري، مساء أمس الخميس، وذلك إثر حادث مروع مروري مع أسرته.

وقبل رحيل "الشمري" بساعات قليلة، نشر فيديو له عبر "سناب شات"، يطلب من متابعيه الدعاء لهم بأن يصل وعائلته إلى الرياض بالسلامة، الأمر الذي أحزن متابعيه ومحبيه بعد ساعات من نشر الفيديو وإعلان وفاته؛ حيث كان يقول فيه: "ادعوا لنا.. ادعوا لنا نوصل للرياض بالسلامة.. أي والله دعواتكم".

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"ادعوا لنا نوصل" الفيديو الأخير.. تشييع جنازة السنابي "الشمري" وطفليه برفحاء
سبق

شُيعت، اليوم، بالجامع الكبير في رفحاء، جنازة "السنابي" محمد غانم الشمري، وابنته "حلا" (5 سنوات)، وطفله الرضيع "يوسف"، وذلك بعد صلاة الجمعة؛ حيث تم دفنهم في مقبرة رفحاء -رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جناته.

وتداول مغردون عبر هاشتاق #وفاة_محمد_الشمري على موقع التدوين المصغّر "تويتر"، خبر وفاة مؤثر منصة "سناب شات" محمد غانم الشمري، مساء أمس الخميس، وذلك إثر حادث مروع مروري مع أسرته.

وقبل رحيل "الشمري" بساعات قليلة، نشر فيديو له عبر "سناب شات"، يطلب من متابعيه الدعاء لهم بأن يصل وعائلته إلى الرياض بالسلامة، الأمر الذي أحزن متابعيه ومحبيه بعد ساعات من نشر الفيديو وإعلان وفاته؛ حيث كان يقول فيه: "ادعوا لنا.. ادعوا لنا نوصل للرياض بالسلامة.. أي والله دعواتكم".

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
02:45 PM

"ادعوا لنا نوصل" الفيديو الأخير.. تشييع جنازة السنابي "الشمري" وطفليه برفحاء

رحل إثر "حادث مروري مروع" مع أسرته.. والأحزان تخيم على محبيه ومتابعيه

A A A
زيد الخمشي - الرياض
18
25,231

شُيعت، اليوم، بالجامع الكبير في رفحاء، جنازة "السنابي" محمد غانم الشمري، وابنته "حلا" (5 سنوات)، وطفله الرضيع "يوسف"، وذلك بعد صلاة الجمعة؛ حيث تم دفنهم في مقبرة رفحاء -رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جناته.

وتداول مغردون عبر هاشتاق #وفاة_محمد_الشمري على موقع التدوين المصغّر "تويتر"، خبر وفاة مؤثر منصة "سناب شات" محمد غانم الشمري، مساء أمس الخميس، وذلك إثر حادث مروع مروري مع أسرته.

وقبل رحيل "الشمري" بساعات قليلة، نشر فيديو له عبر "سناب شات"، يطلب من متابعيه الدعاء لهم بأن يصل وعائلته إلى الرياض بالسلامة، الأمر الذي أحزن متابعيه ومحبيه بعد ساعات من نشر الفيديو وإعلان وفاته؛ حيث كان يقول فيه: "ادعوا لنا.. ادعوا لنا نوصل للرياض بالسلامة.. أي والله دعواتكم".

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