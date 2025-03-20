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وزير الصحة: 4080 شخصاً في الحجر الطبي يتلقون أفضل الخدمات

274 حالة تعافت منها 8.. حالتان في وضع حرج وباقي الحالات مستقرة

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن عدد الذين يخضعون للحجر الصحي بلغ عددهم 4080 شخصاً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية، لافتاً إلى أن الطواقم الطبية هي خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال "الربيعة": "هناك 4080 شخصاً في الحجر الطبي يتمتعون بأفضل الخدمات".

يُشار إلى أن آخر إجمالي الحالات المسجلة في المملكة المؤكدة إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بلغ (274)، تعافت منها (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.

وزير الصحة توفيق الربيعة الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: 4080 شخصاً في الحجر الطبي يتلقون أفضل الخدمات
سبق

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن عدد الذين يخضعون للحجر الصحي بلغ عددهم 4080 شخصاً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية، لافتاً إلى أن الطواقم الطبية هي خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال "الربيعة": "هناك 4080 شخصاً في الحجر الطبي يتمتعون بأفضل الخدمات".

يُشار إلى أن آخر إجمالي الحالات المسجلة في المملكة المؤكدة إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بلغ (274)، تعافت منها (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:19 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:50 PM

وزير الصحة: 4080 شخصاً في الحجر الطبي يتلقون أفضل الخدمات

274 حالة تعافت منها 8.. حالتان في وضع حرج وباقي الحالات مستقرة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
14,975

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن عدد الذين يخضعون للحجر الصحي بلغ عددهم 4080 شخصاً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية، لافتاً إلى أن الطواقم الطبية هي خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال "الربيعة": "هناك 4080 شخصاً في الحجر الطبي يتمتعون بأفضل الخدمات".

يُشار إلى أن آخر إجمالي الحالات المسجلة في المملكة المؤكدة إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بلغ (274)، تعافت منها (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.

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