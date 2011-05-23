أصدر مدير الشؤون الصحية في بيشة فالح ناصر الشهراني، قرارًا بتكليف الأخصائي خالد عبدالله بن مسفر العتيبي، نائبًا للمشرف العام بمستشفى الملك عبدالله ببيشة.
"العتيبي" نائبًا للمشرف العام بمستشفى عبدالله ببيشة
أصدر مدير الشؤون الصحية في بيشة فالح ناصر الشهراني، قرارًا بتكليف الأخصائي خالد عبدالله بن مسفر العتيبي، نائبًا للمشرف العام بمستشفى الملك عبدالله ببيشة.
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"العتيبي" نائبًا للمشرف العام بمستشفى عبدالله ببيشةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-23
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
07:23 PM
اخر تعديل
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
10:16 PM
"العتيبي" نائبًا للمشرف العام بمستشفى عبدالله ببيشة
أصدر مدير الشؤون الصحية في بيشة فالح ناصر الشهراني، قرارًا بتكليف الأخصائي خالد عبدالله بن مسفر العتيبي، نائبًا للمشرف العام بمستشفى الملك عبدالله ببيشة.
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