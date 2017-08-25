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"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع " إجلال " لرعاية كبار السن بـ 75 ألف ريال

شملت الإعانات شراء أجهزة منزلية وسداد فواتير الكهرباء وإيجارات

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن مساهمتها بـ 75 ألف ريال لمشروع إجلال لرعاية كبار السن في المحافظة.

وأكدت الجمعية أن المساهمة في إعانة كبار السن من مستفيدي الجمعية تأتي من خلال مشروع إجلال لرعاية كبار السن الذي تتبناه الجمعية بمبلغ (75000)ريال، شملت إعانات تأمين أجهزة كهربائية منزلية من "مكيفات، أفران، غسالات، ثلاجات "، كذلك تسديد فواتير كهرباء، وإيجارات.

يشار إلى أن جمعية الأفلاج قد انتهت اليوم من دراسة أربعة مشاريع بتكلفة مالية بلغت مجموع ميزانيتها ( 2.000.000)ريال، سوف يتم عرضها على المؤسسات المانحة وفاعلي الخير وهي: "مشروع سقيا الماء، مشروع قادة المستقبل لكفالة الطلاب، مشروع معهد مهارتي للتطوير والتدريب، مشروع "إجلال لرعاية كبار السن".

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"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع " إجلال " لرعاية كبار السن بـ 75 ألف ريال
سبق

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن مساهمتها بـ 75 ألف ريال لمشروع إجلال لرعاية كبار السن في المحافظة.

وأكدت الجمعية أن المساهمة في إعانة كبار السن من مستفيدي الجمعية تأتي من خلال مشروع إجلال لرعاية كبار السن الذي تتبناه الجمعية بمبلغ (75000)ريال، شملت إعانات تأمين أجهزة كهربائية منزلية من "مكيفات، أفران، غسالات، ثلاجات "، كذلك تسديد فواتير كهرباء، وإيجارات.

يشار إلى أن جمعية الأفلاج قد انتهت اليوم من دراسة أربعة مشاريع بتكلفة مالية بلغت مجموع ميزانيتها ( 2.000.000)ريال، سوف يتم عرضها على المؤسسات المانحة وفاعلي الخير وهي: "مشروع سقيا الماء، مشروع قادة المستقبل لكفالة الطلاب، مشروع معهد مهارتي للتطوير والتدريب، مشروع "إجلال لرعاية كبار السن".

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:47 PM

"خيرية الأفلاج" تدعم مشروع " إجلال " لرعاية كبار السن بـ 75 ألف ريال

شملت الإعانات شراء أجهزة منزلية وسداد فواتير الكهرباء وإيجارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن مساهمتها بـ 75 ألف ريال لمشروع إجلال لرعاية كبار السن في المحافظة.

وأكدت الجمعية أن المساهمة في إعانة كبار السن من مستفيدي الجمعية تأتي من خلال مشروع إجلال لرعاية كبار السن الذي تتبناه الجمعية بمبلغ (75000)ريال، شملت إعانات تأمين أجهزة كهربائية منزلية من "مكيفات، أفران، غسالات، ثلاجات "، كذلك تسديد فواتير كهرباء، وإيجارات.

يشار إلى أن جمعية الأفلاج قد انتهت اليوم من دراسة أربعة مشاريع بتكلفة مالية بلغت مجموع ميزانيتها ( 2.000.000)ريال، سوف يتم عرضها على المؤسسات المانحة وفاعلي الخير وهي: "مشروع سقيا الماء، مشروع قادة المستقبل لكفالة الطلاب، مشروع معهد مهارتي للتطوير والتدريب، مشروع "إجلال لرعاية كبار السن".

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