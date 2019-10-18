"سعودية" ضمن قائمة 100 امرأة الأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم

"منال الضويان": أرى كل يوم روعة وشجاعة النساء من حولي وواثقة من المستقبل

اختارت قناة "BBC" البريطانية، الفنانة السعودية منال الضويان؛ ضمن قائمة 100 امرأة الأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم لعام 2019، والذي سلطت الضوء فيه على دور المرأة في تشكيل المستقبل في كل المجالات.

وذكر التقرير أن السعودية منال الضويان؛ فنانة معاصرة، طوال 15 عاماً، وهي تستكشف في أعمالها مواضيع تتعلق بالأرشيف والذاكرة وتمثيل المرأة السعودية، حيث عُرض لها عام 2018 اثنان من أعمالها في "الغاليري الإسلامي" في المتحف البريطاني.

وقالت منال "أرى كل يوم روعة وشجاعة النساء من حولي، وأنا على ثقة من أن المستقبل سيكون أفضل فقط عندما تحوز هذه النساء على المكانة المناسبة لهن في المجتمع والتاريخ".

وذكر التقرير أن النساء المختارات ضمن القائمة من جميع أنحاء العام يعملن في مجالات متنوعة؛ في الهندسة والفضاء وحقوق الإنسان والفن وأساتذة جامعات ورائدات أعمال والمحاماة والصناعة والرياضة.

يُشار إلى أن منال الضويان؛ فنانة وفوتوغرافية سعودية، وإحدى الفنانات البارزات في الحركة الفنية السعودية المعاصرة، وقدّمت عديداً من الأعمال ومجموعات فنية داخل السعودية وخارجها، وكانت إسبانيا أولى تجربة عرض لها خارج المملكة.