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البحرين تعلن خروج 5 حالات من الحجر.. والإجمالي يصل لـ250

بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة وإجراء كافة الفحوصات المختبرية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن خروج 5 حالات إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة: إن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 250 شخصًا حتى اليوم، بعد خروج 245 شخصًا في وقت سابق.

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البحرين تعلن خروج 5 حالات من الحجر.. والإجمالي يصل لـ250
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن خروج 5 حالات إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة: إن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 250 شخصًا حتى اليوم، بعد خروج 245 شخصًا في وقت سابق.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
11:49 AM

البحرين تعلن خروج 5 حالات من الحجر.. والإجمالي يصل لـ250

بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة وإجراء كافة الفحوصات المختبرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن خروج 5 حالات إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووفق صحيفة الوطن البحرينية قالت الوزارة: إن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 250 شخصًا حتى اليوم، بعد خروج 245 شخصًا في وقت سابق.

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