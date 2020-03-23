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"سبق" ترصد جاهزية شرطة وادي الفرع بالمدينة لتطبيق منع التجوُّل

تمركزت دورياتها على المداخل الرئيسية وداخل الأحياء السكنية

رصدت عدسة "سبق" جاهزية شرطة محافظة وادي الفرع والقطاعات الأمنية الأخرى؛ وذلك لمنع التجول الذي ابتدأ من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

وتمركزت الدوريات على المداخل الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية؛ وذلك لمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

فيما تواصل الدوريات أعمالها الميدانية في القرى الأخرى والمخططات ومدخل المحافظة الرسمي، وذلك بمتابعة ميدانية من مدير شرطة محافظة وادي الفرع العقيد علي بن عبدالله الحنيني.

وادي الفرع حظر التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد جاهزية شرطة وادي الفرع بالمدينة لتطبيق منع التجوُّل
سبق

رصدت عدسة "سبق" جاهزية شرطة محافظة وادي الفرع والقطاعات الأمنية الأخرى؛ وذلك لمنع التجول الذي ابتدأ من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

وتمركزت الدوريات على المداخل الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية؛ وذلك لمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

فيما تواصل الدوريات أعمالها الميدانية في القرى الأخرى والمخططات ومدخل المحافظة الرسمي، وذلك بمتابعة ميدانية من مدير شرطة محافظة وادي الفرع العقيد علي بن عبدالله الحنيني.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:37 PM

"سبق" ترصد جاهزية شرطة وادي الفرع بالمدينة لتطبيق منع التجوُّل

تمركزت دورياتها على المداخل الرئيسية وداخل الأحياء السكنية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
5
2,808

رصدت عدسة "سبق" جاهزية شرطة محافظة وادي الفرع والقطاعات الأمنية الأخرى؛ وذلك لمنع التجول الذي ابتدأ من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

وتمركزت الدوريات على المداخل الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية؛ وذلك لمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

فيما تواصل الدوريات أعمالها الميدانية في القرى الأخرى والمخططات ومدخل المحافظة الرسمي، وذلك بمتابعة ميدانية من مدير شرطة محافظة وادي الفرع العقيد علي بن عبدالله الحنيني.

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