"سبق" ترصد جاهزية شرطة وادي الفرع بالمدينة لتطبيق منع التجوُّل

تمركزت دورياتها على المداخل الرئيسية وداخل الأحياء السكنية

رصدت عدسة "سبق" جاهزية شرطة محافظة وادي الفرع والقطاعات الأمنية الأخرى؛ وذلك لمنع التجول الذي ابتدأ من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

وتمركزت الدوريات على المداخل الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية؛ وذلك لمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

فيما تواصل الدوريات أعمالها الميدانية في القرى الأخرى والمخططات ومدخل المحافظة الرسمي، وذلك بمتابعة ميدانية من مدير شرطة محافظة وادي الفرع العقيد علي بن عبدالله الحنيني.