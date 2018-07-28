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"بيونتك": لقاحنا يجنّب الحاجة لجرعة ثالثة

معظم الحاصلين عليه محميون ضد الإصابة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك"، أوغور شاهين، أنه من الممكن أن تنخفض المناعة التي يوفرها اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و«بيونتك» المضاد لفيروس كورونا، إلا أن معظم الحاصلين على اللقاح سيظلون محميين ضد الإصابة بعدوى شديدة من مرض "كوفيد – 19"، وقد لا يحتاجون إلى الحصول على جرعة ثالثة.

وبحسب ما وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء فقد جاء تصريحات "شاهين" بعد أن أظهرت البيانات الأولية الواردة من إسرائيل أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في يناير الماضي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض ثلاث مرات أعلى من أولئك الذين حصلوا على اللقاح في مايو.

وأضاف: على الرغم من ذلك؛ فليس هناك دليل على انخفاض المناعة الخلوية لأن معظم حالات المصابين لن تنتهي بالإصابة بعدوى شديدة.

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"بيونتك": لقاحنا يجنّب الحاجة لجرعة ثالثة
سبق

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك"، أوغور شاهين، أنه من الممكن أن تنخفض المناعة التي يوفرها اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و«بيونتك» المضاد لفيروس كورونا، إلا أن معظم الحاصلين على اللقاح سيظلون محميين ضد الإصابة بعدوى شديدة من مرض "كوفيد – 19"، وقد لا يحتاجون إلى الحصول على جرعة ثالثة.

وبحسب ما وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء فقد جاء تصريحات "شاهين" بعد أن أظهرت البيانات الأولية الواردة من إسرائيل أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في يناير الماضي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض ثلاث مرات أعلى من أولئك الذين حصلوا على اللقاح في مايو.

وأضاف: على الرغم من ذلك؛ فليس هناك دليل على انخفاض المناعة الخلوية لأن معظم حالات المصابين لن تنتهي بالإصابة بعدوى شديدة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
03:29 PM

"بيونتك": لقاحنا يجنّب الحاجة لجرعة ثالثة

معظم الحاصلين عليه محميون ضد الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك"، أوغور شاهين، أنه من الممكن أن تنخفض المناعة التي يوفرها اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و«بيونتك» المضاد لفيروس كورونا، إلا أن معظم الحاصلين على اللقاح سيظلون محميين ضد الإصابة بعدوى شديدة من مرض "كوفيد – 19"، وقد لا يحتاجون إلى الحصول على جرعة ثالثة.

وبحسب ما وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء فقد جاء تصريحات "شاهين" بعد أن أظهرت البيانات الأولية الواردة من إسرائيل أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في يناير الماضي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض ثلاث مرات أعلى من أولئك الذين حصلوا على اللقاح في مايو.

وأضاف: على الرغم من ذلك؛ فليس هناك دليل على انخفاض المناعة الخلوية لأن معظم حالات المصابين لن تنتهي بالإصابة بعدوى شديدة.

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