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الطائف.. 120 دقيقة تنقذ سيدة من ورم سرطاني في البطن يزن 7 كجم

جراحة أجراها فريق طبي بمجمع الملك فيصل استلزمت استئصال الرحم

نجح فريق طبي في مجمع الملك فيصل بالطائف، في استئصال "ورم سرطاني" يزن 7كجم من بطن سيدة، وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من انتفاخ في البطن وإمساك وعدم القدرة على الأكل ونزول حاد في الوزن.

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات والأشعة، واتضح وجود ورم حول المبيض يصل طوله إلى 36 سم، وتم إدخال السيدة إلى غرفة العمليات؛ حيث تم إجراء عملية استغرقت 120 دقيقة لاستئصال الورم الذي وصل وزنه إلى 7 كيلوجرامات ونصف، كما تم استئصال الرحم والمبايض؛ حفاظًا على صحة وسلامة المريضة.

شارك في العملية الدكتور عبدالرحيم قارئ استشاري الأورام، والدكتورة نجوى جعفر استشارية النساء والولادة، والدكتورة جمانة طلال المالكي، والدكتور فاروق طبيب التخدير، وعدد من الممارسين الصحيين.

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الطائف.. 120 دقيقة تنقذ سيدة من ورم سرطاني في البطن يزن 7 كجم
سبق

نجح فريق طبي في مجمع الملك فيصل بالطائف، في استئصال "ورم سرطاني" يزن 7كجم من بطن سيدة، وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من انتفاخ في البطن وإمساك وعدم القدرة على الأكل ونزول حاد في الوزن.

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات والأشعة، واتضح وجود ورم حول المبيض يصل طوله إلى 36 سم، وتم إدخال السيدة إلى غرفة العمليات؛ حيث تم إجراء عملية استغرقت 120 دقيقة لاستئصال الورم الذي وصل وزنه إلى 7 كيلوجرامات ونصف، كما تم استئصال الرحم والمبايض؛ حفاظًا على صحة وسلامة المريضة.

شارك في العملية الدكتور عبدالرحيم قارئ استشاري الأورام، والدكتورة نجوى جعفر استشارية النساء والولادة، والدكتورة جمانة طلال المالكي، والدكتور فاروق طبيب التخدير، وعدد من الممارسين الصحيين.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
11:28 AM

الطائف.. 120 دقيقة تنقذ سيدة من ورم سرطاني في البطن يزن 7 كجم

جراحة أجراها فريق طبي بمجمع الملك فيصل استلزمت استئصال الرحم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح فريق طبي في مجمع الملك فيصل بالطائف، في استئصال "ورم سرطاني" يزن 7كجم من بطن سيدة، وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من انتفاخ في البطن وإمساك وعدم القدرة على الأكل ونزول حاد في الوزن.

وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات والأشعة، واتضح وجود ورم حول المبيض يصل طوله إلى 36 سم، وتم إدخال السيدة إلى غرفة العمليات؛ حيث تم إجراء عملية استغرقت 120 دقيقة لاستئصال الورم الذي وصل وزنه إلى 7 كيلوجرامات ونصف، كما تم استئصال الرحم والمبايض؛ حفاظًا على صحة وسلامة المريضة.

شارك في العملية الدكتور عبدالرحيم قارئ استشاري الأورام، والدكتورة نجوى جعفر استشارية النساء والولادة، والدكتورة جمانة طلال المالكي، والدكتور فاروق طبيب التخدير، وعدد من الممارسين الصحيين.

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