النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شقراء.. لجنة "المدني" تؤكد حماية الأودية من التعديات ومنع التخييم

في اجتماعها الأول لتحديد ‏نطاق ومسؤوليات كل جهة حكومية

أقرت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء تحديد ‏نطاق ومسؤوليات ومهام كل جهة حكومية لمنع التعدي على الأودية ومنع إقامة المخيمات وأحواش المواشي في بطون الأودية.

وأكدت اللجنة تطبيق اللوائح والتعليمات لدى كل جهة في نطاق مسؤولياتها الإدارية.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة المنبثقة من اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، والذي عقد بمقر المحافظة برئاسة محافظ شقراء عادل البواردي، وحضور مدير إدارة الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي، وأمين سر اللجنة العقيد عبدالعزيز اليوسف، ومدير شرطة شقراء العقيد عبدالرحمن المطيري، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي. ورئيس بلدية شقراء عبدالمحسن الحمادي ورئيس بلدية مركز القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، ورئيس بلدية مركز أشيقر عبدالرحمن الصالح.

وفي ختام الاجتماع أكد البواردي أهمية المتابعة المستمرة في تطبيق التعليمات كل فيما يخصه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شقراء.. لجنة "المدني" تؤكد حماية الأودية من التعديات ومنع التخييم
سبق

أقرت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء تحديد ‏نطاق ومسؤوليات ومهام كل جهة حكومية لمنع التعدي على الأودية ومنع إقامة المخيمات وأحواش المواشي في بطون الأودية.

وأكدت اللجنة تطبيق اللوائح والتعليمات لدى كل جهة في نطاق مسؤولياتها الإدارية.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة المنبثقة من اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، والذي عقد بمقر المحافظة برئاسة محافظ شقراء عادل البواردي، وحضور مدير إدارة الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي، وأمين سر اللجنة العقيد عبدالعزيز اليوسف، ومدير شرطة شقراء العقيد عبدالرحمن المطيري، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي. ورئيس بلدية شقراء عبدالمحسن الحمادي ورئيس بلدية مركز القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، ورئيس بلدية مركز أشيقر عبدالرحمن الصالح.

وفي ختام الاجتماع أكد البواردي أهمية المتابعة المستمرة في تطبيق التعليمات كل فيما يخصه.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
12:00 PM

شقراء.. لجنة "المدني" تؤكد حماية الأودية من التعديات ومنع التخييم

في اجتماعها الأول لتحديد ‏نطاق ومسؤوليات كل جهة حكومية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
444

أقرت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء تحديد ‏نطاق ومسؤوليات ومهام كل جهة حكومية لمنع التعدي على الأودية ومنع إقامة المخيمات وأحواش المواشي في بطون الأودية.

وأكدت اللجنة تطبيق اللوائح والتعليمات لدى كل جهة في نطاق مسؤولياتها الإدارية.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة المنبثقة من اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، والذي عقد بمقر المحافظة برئاسة محافظ شقراء عادل البواردي، وحضور مدير إدارة الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي، وأمين سر اللجنة العقيد عبدالعزيز اليوسف، ومدير شرطة شقراء العقيد عبدالرحمن المطيري، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي. ورئيس بلدية شقراء عبدالمحسن الحمادي ورئيس بلدية مركز القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، ورئيس بلدية مركز أشيقر عبدالرحمن الصالح.

وفي ختام الاجتماع أكد البواردي أهمية المتابعة المستمرة في تطبيق التعليمات كل فيما يخصه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,305
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,514
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,140

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة