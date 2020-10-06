شقراء.. لجنة "المدني" تؤكد حماية الأودية من التعديات ومنع التخييم

في اجتماعها الأول لتحديد ‏نطاق ومسؤوليات كل جهة حكومية

أقرت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء تحديد ‏نطاق ومسؤوليات ومهام كل جهة حكومية لمنع التعدي على الأودية ومنع إقامة المخيمات وأحواش المواشي في بطون الأودية.

وأكدت اللجنة تطبيق اللوائح والتعليمات لدى كل جهة في نطاق مسؤولياتها الإدارية.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة المنبثقة من اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، والذي عقد بمقر المحافظة برئاسة محافظ شقراء عادل البواردي، وحضور مدير إدارة الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي، وأمين سر اللجنة العقيد عبدالعزيز اليوسف، ومدير شرطة شقراء العقيد عبدالرحمن المطيري، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي. ورئيس بلدية شقراء عبدالمحسن الحمادي ورئيس بلدية مركز القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، ورئيس بلدية مركز أشيقر عبدالرحمن الصالح.

وفي ختام الاجتماع أكد البواردي أهمية المتابعة المستمرة في تطبيق التعليمات كل فيما يخصه.