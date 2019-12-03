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متحدِّث "الصحة": سنلاحق الحسابات التي تبيع الإجازات المرضية وسنطبِّق النظام بحقهم

طالب الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة

حذَّر الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من التعامل مع حساب يدَّعي الانتماء للوزارة، ويقوم ببيع الإجازات الطبية. مؤكدًا أنه سيتم تتبُّعه، وملاحقته مع الجهات المختصة، وكل من تعامل معه؛ وذلك لتطبيق النظام في حقهم.

وأوصى "العبد العالي" الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي الإجازات الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدِّث "الصحة": سنلاحق الحسابات التي تبيع الإجازات المرضية وسنطبِّق النظام بحقهم
سبق

حذَّر الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من التعامل مع حساب يدَّعي الانتماء للوزارة، ويقوم ببيع الإجازات الطبية. مؤكدًا أنه سيتم تتبُّعه، وملاحقته مع الجهات المختصة، وكل من تعامل معه؛ وذلك لتطبيق النظام في حقهم.

وأوصى "العبد العالي" الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:56 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
02:52 AM

متحدِّث "الصحة": سنلاحق الحسابات التي تبيع الإجازات المرضية وسنطبِّق النظام بحقهم

طالب الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
4,433

حذَّر الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من التعامل مع حساب يدَّعي الانتماء للوزارة، ويقوم ببيع الإجازات الطبية. مؤكدًا أنه سيتم تتبُّعه، وملاحقته مع الجهات المختصة، وكل من تعامل معه؛ وذلك لتطبيق النظام في حقهم.

وأوصى "العبد العالي" الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.

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