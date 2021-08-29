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"جمعية ألزهايمر" تستعد لإطلاق حملتها التوعية لشهر سبتمبر

بالتزامن مع الشهر العالمي وتستهدف رفع مستوى الوعي بالمرض

تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر لإطلاق حملتها التوعوية لشهر سبتمبر بعنوان #عهد_لا_يفنى وكافة الاستعدادات خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وهو حدث عالمي يتم تنظيمه بدعم صناع القرار وزارتي الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة ألزهايمر الدولية بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض ألزهايمر، حيث واكبت الجمعية هذه القضية العالمية منذ عام 2012م.

‎وتسعى الحملة التوعوية لإيصال ونشر الوعي عبر كافة القنوات المتاحة للجمهور العام وبكافة الوسائل المتاحة إلكترونياً، وفي إطار الحملة تنظم الجمعية عدداً من المحاضرات يتم بثها مباشرة على برنامج زووم وسيتم إدراجها بحساب الجمعية باليوتيوب @saudialzheimer، حيث سيتحدث فيها متخصصون في المخ والأعصاب وأمراض كبار السن والشيخوخة وألزهايمر والأمراض النفسية، ليشرح ماهية مرض ألزهايمر وأبعاده الصحية والنفسية ومراحله المختلفة وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وما تقدمه الجمعية من خدمات للمرضى.

‎وتأتي هذه الحملة التي ستنطلق عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إيماناً من الجمعية بأهمية مواكبة للشهر العالمي للزهايمر ضمن رؤية موحدة لكل أعضاء منظمة ألزهايمر العالمية، كون الجمعية قد حققت أول عضوية عربية دولية مع المنظمة، وهي حملة متعددة المجالات تسعى للتعاون مع أمانات المناطق والوزارات والمنشآت الحكومية والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص.

وتهدف الحملة هذه السنة إلى رفع مستوى الوعي العام بمرض ألزهايمر عبر تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول المرض وإقامة الحملات التوعوية وعبر جميع وسائل الإعلام الممكنة، كما تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لمرضى ألزهايمر وتحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم عبر تأمين العلاج والأجهزة المساندة لهم وتقديم الدعم والمشورة لعائلات المصابين ومن يقوم برعايتهم، كما تحمل هذه الحملة أبعاداً إنسانية تتمثل في تعزيز التضامن المجتمعي مع معاناة مرضى ألزهايمر، وضرورة دعم المجتمع لهم خاصة في ظل ازدياد عدد المصابين بهذا المرض، كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة تخدم المرضى وأسرهم.

‎وبهذه المناسبة، تدعو الجمعية كافة شرائح المجتمع رجالاً ونساءً وكبار الشخصيات والناشطين من مؤثري التواصل الاجتماعي، والكتاب، والمهتمين والمختصين في الشأن الخيري، الوقوف مع هذه الحملة ودعمها.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط الحملة على موقعها الإلكتروني alz.org.sa وتعبئة استمارة الشهر العالمي للزهايمر لإيصال المنتجات للقطاعات والجهات المتضامنة ويمكنكم التواصل عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer.

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"جمعية ألزهايمر" تستعد لإطلاق حملتها التوعية لشهر سبتمبر
سبق

تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر لإطلاق حملتها التوعوية لشهر سبتمبر بعنوان #عهد_لا_يفنى وكافة الاستعدادات خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وهو حدث عالمي يتم تنظيمه بدعم صناع القرار وزارتي الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة ألزهايمر الدولية بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض ألزهايمر، حيث واكبت الجمعية هذه القضية العالمية منذ عام 2012م.

‎وتسعى الحملة التوعوية لإيصال ونشر الوعي عبر كافة القنوات المتاحة للجمهور العام وبكافة الوسائل المتاحة إلكترونياً، وفي إطار الحملة تنظم الجمعية عدداً من المحاضرات يتم بثها مباشرة على برنامج زووم وسيتم إدراجها بحساب الجمعية باليوتيوب @saudialzheimer، حيث سيتحدث فيها متخصصون في المخ والأعصاب وأمراض كبار السن والشيخوخة وألزهايمر والأمراض النفسية، ليشرح ماهية مرض ألزهايمر وأبعاده الصحية والنفسية ومراحله المختلفة وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وما تقدمه الجمعية من خدمات للمرضى.

‎وتأتي هذه الحملة التي ستنطلق عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إيماناً من الجمعية بأهمية مواكبة للشهر العالمي للزهايمر ضمن رؤية موحدة لكل أعضاء منظمة ألزهايمر العالمية، كون الجمعية قد حققت أول عضوية عربية دولية مع المنظمة، وهي حملة متعددة المجالات تسعى للتعاون مع أمانات المناطق والوزارات والمنشآت الحكومية والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص.

وتهدف الحملة هذه السنة إلى رفع مستوى الوعي العام بمرض ألزهايمر عبر تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول المرض وإقامة الحملات التوعوية وعبر جميع وسائل الإعلام الممكنة، كما تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لمرضى ألزهايمر وتحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم عبر تأمين العلاج والأجهزة المساندة لهم وتقديم الدعم والمشورة لعائلات المصابين ومن يقوم برعايتهم، كما تحمل هذه الحملة أبعاداً إنسانية تتمثل في تعزيز التضامن المجتمعي مع معاناة مرضى ألزهايمر، وضرورة دعم المجتمع لهم خاصة في ظل ازدياد عدد المصابين بهذا المرض، كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة تخدم المرضى وأسرهم.

‎وبهذه المناسبة، تدعو الجمعية كافة شرائح المجتمع رجالاً ونساءً وكبار الشخصيات والناشطين من مؤثري التواصل الاجتماعي، والكتاب، والمهتمين والمختصين في الشأن الخيري، الوقوف مع هذه الحملة ودعمها.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط الحملة على موقعها الإلكتروني alz.org.sa وتعبئة استمارة الشهر العالمي للزهايمر لإيصال المنتجات للقطاعات والجهات المتضامنة ويمكنكم التواصل عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
01:47 PM

"جمعية ألزهايمر" تستعد لإطلاق حملتها التوعية لشهر سبتمبر

بالتزامن مع الشهر العالمي وتستهدف رفع مستوى الوعي بالمرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر لإطلاق حملتها التوعوية لشهر سبتمبر بعنوان #عهد_لا_يفنى وكافة الاستعدادات خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وهو حدث عالمي يتم تنظيمه بدعم صناع القرار وزارتي الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة ألزهايمر الدولية بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض ألزهايمر، حيث واكبت الجمعية هذه القضية العالمية منذ عام 2012م.

‎وتسعى الحملة التوعوية لإيصال ونشر الوعي عبر كافة القنوات المتاحة للجمهور العام وبكافة الوسائل المتاحة إلكترونياً، وفي إطار الحملة تنظم الجمعية عدداً من المحاضرات يتم بثها مباشرة على برنامج زووم وسيتم إدراجها بحساب الجمعية باليوتيوب @saudialzheimer، حيث سيتحدث فيها متخصصون في المخ والأعصاب وأمراض كبار السن والشيخوخة وألزهايمر والأمراض النفسية، ليشرح ماهية مرض ألزهايمر وأبعاده الصحية والنفسية ومراحله المختلفة وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وما تقدمه الجمعية من خدمات للمرضى.

‎وتأتي هذه الحملة التي ستنطلق عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إيماناً من الجمعية بأهمية مواكبة للشهر العالمي للزهايمر ضمن رؤية موحدة لكل أعضاء منظمة ألزهايمر العالمية، كون الجمعية قد حققت أول عضوية عربية دولية مع المنظمة، وهي حملة متعددة المجالات تسعى للتعاون مع أمانات المناطق والوزارات والمنشآت الحكومية والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص.

وتهدف الحملة هذه السنة إلى رفع مستوى الوعي العام بمرض ألزهايمر عبر تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول المرض وإقامة الحملات التوعوية وعبر جميع وسائل الإعلام الممكنة، كما تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لمرضى ألزهايمر وتحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم عبر تأمين العلاج والأجهزة المساندة لهم وتقديم الدعم والمشورة لعائلات المصابين ومن يقوم برعايتهم، كما تحمل هذه الحملة أبعاداً إنسانية تتمثل في تعزيز التضامن المجتمعي مع معاناة مرضى ألزهايمر، وضرورة دعم المجتمع لهم خاصة في ظل ازدياد عدد المصابين بهذا المرض، كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة تخدم المرضى وأسرهم.

‎وبهذه المناسبة، تدعو الجمعية كافة شرائح المجتمع رجالاً ونساءً وكبار الشخصيات والناشطين من مؤثري التواصل الاجتماعي، والكتاب، والمهتمين والمختصين في الشأن الخيري، الوقوف مع هذه الحملة ودعمها.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة رابط الحملة على موقعها الإلكتروني alz.org.sa وتعبئة استمارة الشهر العالمي للزهايمر لإيصال المنتجات للقطاعات والجهات المتضامنة ويمكنكم التواصل عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer.

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