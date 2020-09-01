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"تركي بن طلال" يشهد تنازل مواطن عن قاتل ابنه

في قضية وقعت قبل عام بمحافظة بيشة

شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إصلاح ذات البين، اليوم، بمكتبه بمقر الإمارة، إعلان تنازل المواطن ثواب بن محمد بن مدغم الأكلبي، عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل عام بمحافظة بيشة.

ويأتي تنازل المواطن استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير، فيما ثمّن أمير عسير هذا الموقف الإنساني غير المستغرب من مواطني هذه البلاد الطاهرة.

وقال أمير عسير إن تنازل المواطن بن مدغم، لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه يعكس مدى التلاحم المجتمعي الذي تحرص عليه الدولة -رعاها الله- منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه-، وأكد أن ذلك ما تسعى إليه لجنة إصلاح ذات البين التي تعمل على جانب من الأهداف التي تحملها لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة.

وأضاف الأمير تركي بن طلال أن والد القتيل ضرب بتنازله أعلى درجات العفو والتسامح وبدون مقابل راجياً الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى مشيراً إلى أن ذلك من سمات المواطن السعودي النبيل.

وفي المقابل، قدم "ابن مدغم" شكره لأمير منطقة عسير على المواقف الإنسانية التي يقدمها ويسعى إليها في بث روح التسامح والتكاتف والائتلاف بالمنطقة، والعمل بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة لحفظ حقوق المواطن، فيما أبدى رغبته بطلب إطلاق سراح قاتل ابنه والعفو عن الحق العام ليعود إلى أسرته.

وحضر إعلان التنازل رئيس مركز شعف بلقرن عبدالله بن علي بن محيا، وأمين عام لجنة إصلاح ذات البين مسفر الحرملي، والمواطن عبدالرحمن بن حسن الأحمري وعدد من أعضاء اللجنة ،وأعضاء لجنة إرساء السلم المجتمعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي بن طلال" يشهد تنازل مواطن عن قاتل ابنه
سبق

شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إصلاح ذات البين، اليوم، بمكتبه بمقر الإمارة، إعلان تنازل المواطن ثواب بن محمد بن مدغم الأكلبي، عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل عام بمحافظة بيشة.

ويأتي تنازل المواطن استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير، فيما ثمّن أمير عسير هذا الموقف الإنساني غير المستغرب من مواطني هذه البلاد الطاهرة.

وقال أمير عسير إن تنازل المواطن بن مدغم، لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه يعكس مدى التلاحم المجتمعي الذي تحرص عليه الدولة -رعاها الله- منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه-، وأكد أن ذلك ما تسعى إليه لجنة إصلاح ذات البين التي تعمل على جانب من الأهداف التي تحملها لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة.

وأضاف الأمير تركي بن طلال أن والد القتيل ضرب بتنازله أعلى درجات العفو والتسامح وبدون مقابل راجياً الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى مشيراً إلى أن ذلك من سمات المواطن السعودي النبيل.

وفي المقابل، قدم "ابن مدغم" شكره لأمير منطقة عسير على المواقف الإنسانية التي يقدمها ويسعى إليها في بث روح التسامح والتكاتف والائتلاف بالمنطقة، والعمل بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة لحفظ حقوق المواطن، فيما أبدى رغبته بطلب إطلاق سراح قاتل ابنه والعفو عن الحق العام ليعود إلى أسرته.

وحضر إعلان التنازل رئيس مركز شعف بلقرن عبدالله بن علي بن محيا، وأمين عام لجنة إصلاح ذات البين مسفر الحرملي، والمواطن عبدالرحمن بن حسن الأحمري وعدد من أعضاء اللجنة ،وأعضاء لجنة إرساء السلم المجتمعي.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:43 PM

"تركي بن طلال" يشهد تنازل مواطن عن قاتل ابنه

في قضية وقعت قبل عام بمحافظة بيشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إصلاح ذات البين، اليوم، بمكتبه بمقر الإمارة، إعلان تنازل المواطن ثواب بن محمد بن مدغم الأكلبي، عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل عام بمحافظة بيشة.

ويأتي تنازل المواطن استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير، فيما ثمّن أمير عسير هذا الموقف الإنساني غير المستغرب من مواطني هذه البلاد الطاهرة.

وقال أمير عسير إن تنازل المواطن بن مدغم، لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه يعكس مدى التلاحم المجتمعي الذي تحرص عليه الدولة -رعاها الله- منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه-، وأكد أن ذلك ما تسعى إليه لجنة إصلاح ذات البين التي تعمل على جانب من الأهداف التي تحملها لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة.

وأضاف الأمير تركي بن طلال أن والد القتيل ضرب بتنازله أعلى درجات العفو والتسامح وبدون مقابل راجياً الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى مشيراً إلى أن ذلك من سمات المواطن السعودي النبيل.

وفي المقابل، قدم "ابن مدغم" شكره لأمير منطقة عسير على المواقف الإنسانية التي يقدمها ويسعى إليها في بث روح التسامح والتكاتف والائتلاف بالمنطقة، والعمل بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة لحفظ حقوق المواطن، فيما أبدى رغبته بطلب إطلاق سراح قاتل ابنه والعفو عن الحق العام ليعود إلى أسرته.

وحضر إعلان التنازل رئيس مركز شعف بلقرن عبدالله بن علي بن محيا، وأمين عام لجنة إصلاح ذات البين مسفر الحرملي، والمواطن عبدالرحمن بن حسن الأحمري وعدد من أعضاء اللجنة ،وأعضاء لجنة إرساء السلم المجتمعي.

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