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"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية

حالة تصحبها رياح سطحية نشطة وتستمر حتى الـ 11 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم؛ تضمنت أمطاراً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - المدينة المنورة - بدر - خيبر، تستمر حتى الـ11 من مساء اليوم السبت.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم؛ تضمنت أمطاراً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - المدينة المنورة - بدر - خيبر، تستمر حتى الـ11 من مساء اليوم السبت.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:29 AM

"الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية

حالة تصحبها رياح سطحية نشطة وتستمر حتى الـ 11 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم؛ تضمنت أمطاراً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - المدينة المنورة - بدر - خيبر، تستمر حتى الـ11 من مساء اليوم السبت.

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