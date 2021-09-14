النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أولسان" و"ناجويا".. إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما تغلّب على كاواساكي فرونتال الياباني بركلات الترجيح 3-2، الثلاثاء في دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ثم خاض الفريقان وقتًا إضافيًّا لم يسفر عن جديد لتحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح.

وكان الهلال السعودي قد حجز المقعد الأول في دور الثمانية بالفوز على استقلال طهران الإيراني 2-0، الاثنين، في افتتاح منافسات دور الستة عشر، كما تأهّل ناجويا جرامبوس الياباني في وقت سابق اليوم بالفوز على دايجو الكوري الجنوبي 4-2.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"أولسان" و"ناجويا".. إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا
سبق

تأهل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما تغلّب على كاواساكي فرونتال الياباني بركلات الترجيح 3-2، الثلاثاء في دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ثم خاض الفريقان وقتًا إضافيًّا لم يسفر عن جديد لتحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح.

وكان الهلال السعودي قد حجز المقعد الأول في دور الثمانية بالفوز على استقلال طهران الإيراني 2-0، الاثنين، في افتتاح منافسات دور الستة عشر، كما تأهّل ناجويا جرامبوس الياباني في وقت سابق اليوم بالفوز على دايجو الكوري الجنوبي 4-2.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
06:06 PM

"أولسان" و"ناجويا".. إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,021

تأهل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما تغلّب على كاواساكي فرونتال الياباني بركلات الترجيح 3-2، الثلاثاء في دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ثم خاض الفريقان وقتًا إضافيًّا لم يسفر عن جديد لتحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح.

وكان الهلال السعودي قد حجز المقعد الأول في دور الثمانية بالفوز على استقلال طهران الإيراني 2-0، الاثنين، في افتتاح منافسات دور الستة عشر، كما تأهّل ناجويا جرامبوس الياباني في وقت سابق اليوم بالفوز على دايجو الكوري الجنوبي 4-2.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة