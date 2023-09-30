النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تجارة رفحاء" تباشر 80 بلاغًا وتغلق منشأة مخالفة

نفذت 311 جولة رقابية خلال شهر سبتمبر الجاري

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر سبتمبر 2021م، 311 جولة رقابية، ومباشرة 80 بلاغًا بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حُرّر خلالها 80 مخالفة، وأُغلِقت منشأة وحُوِّلت للنيابة العامة لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.

وقال مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي: الجولات شملت جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتحقّق من التزام جميع المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

ودعا الجميع إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900، أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تجارة رفحاء" تباشر 80 بلاغًا وتغلق منشأة مخالفة
سبق

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر سبتمبر 2021م، 311 جولة رقابية، ومباشرة 80 بلاغًا بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حُرّر خلالها 80 مخالفة، وأُغلِقت منشأة وحُوِّلت للنيابة العامة لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.

وقال مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي: الجولات شملت جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتحقّق من التزام جميع المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

ودعا الجميع إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900، أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
04:43 PM

"تجارة رفحاء" تباشر 80 بلاغًا وتغلق منشأة مخالفة

نفذت 311 جولة رقابية خلال شهر سبتمبر الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
0
85

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر سبتمبر 2021م، 311 جولة رقابية، ومباشرة 80 بلاغًا بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حُرّر خلالها 80 مخالفة، وأُغلِقت منشأة وحُوِّلت للنيابة العامة لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.

وقال مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي: الجولات شملت جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتحقّق من التزام جميع المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

ودعا الجميع إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وممارسات مخالفة عبر الاتصال على مركز البلاغات 1900، أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,132
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,783
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة