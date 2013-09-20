بين توظيف وإساءة.. 169 ألف فحص مخبري في "مراقبة السموم" بالرياض

نتائج عام مضى وارتباط مع الجهات الحكومية والخاصة عبر "أوتار" للتسهيل

أوضحت "صحة الرياض"، أن مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالمنطقة، أجرى أكثر من 169 ألف فحص مخبري؛ وذلك خلال العام الماضي 1442هـ.

وفي التفاصيل، بيّنت أنه تم إجراء 169.610 فحوصات مخبرية لعدد 57.526 عينة، إضافة إلى إجراء 25.154 فحصًا مخبريًّا للعقاقير المُساء استعمالها، و80.706 فحوصات لحالات الاشتباه، و60.752 فحصًا لطلبات التوظيف، و2.368 فحصًا لعينات السموم الإسعافية، و630 فحصًا للكشف عن السموم المعدنية الثقيلة.

يذكر أن المركز حاصل على الاعتماد الدولي (ISO 17025) في مجال علم السموم والمختبرات التحليلية والكيمياء الشرعية من المنظمة الأمريكية العالمية (Standard Accounting IAS International)، بالإضافة إلى حصوله على الاعتماد الدولي في مجال علم السموم والطب الشرعي والكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادرة من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (College of American Pathologists CAP)؛ فضلًا عن حصوله على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة (4) سنوات؛ وذلك بعد استيفاء كافة معايير ومتطلبات التدريب الصحي والمهني.

ويرتبط مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة الرياض بجميع الجهات الحكومية والخاصة، عبر المنصة الوطنية "أوتار"؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة.